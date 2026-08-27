Atac cu mașina în Franța: un mort și 10 răniți după ce un șofer a intrat într-un grup de pietoni.

O persoană a murit, iar alte zece au fost rănite după ce un șofer a intrat cu mașina într-un grup de pietoni, miercuri seară, în orașul Caen, din nord-vestul Franței. Șapte dintre răniți se află în stare critică, iar anchetatorii spun că incidentul nu este tratat drept un act terorist.

Incidentul s-a produs în jurul orei locale 22:15, pe o stradă aflată în apropierea gării din Caen, relatează France24.

Potrivit prefectului local, David Claviere, autoturismul ar fi intrat în mod deliberat într-un grup de pietoni. Din primele informații, atacul ar fi avut loc în urma unei altercații izbucnite anterior, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de anchetatori.

Bilanțul provizoriu indică un mort și zece persoane rănite. Șapte victime se află în stare critică, iar alte trei au suferit răni ușoare. Un oficial responsabil de securitatea din Caen a declarat că toate victimele par să fie bărbați cu vârste cuprinse între 17 și 40 de ani.

Suspectul a fugit de la locul incidentului

Șoferul a părăsit zona imediat după atac, dar a fost identificat și reținut ulterior în localitatea Ouistreham, aflată la aproximativ 20 de kilometri de Caen. Suspectul este un bărbat de 26 de ani, născut în Rusia. Potrivit autorităților franceze, acesta nu era cunoscut serviciilor de informații și figura în evidențele poliției doar pentru abateri rutiere.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească motivul exact al gestului și dacă există alte persoane implicate în evenimentele care au precedat atacul.

Procurorii: Nu există, deocamdată, indicii privind un motiv terorist

Parchetul a deschis o anchetă pentru omor și violențe agravate. Procurorul adjunct a precizat că, în această etapă, autoritățile nu analizează cazul ca pe un atac terorist, însă a subliniat că investigația se află abia la început. Identitatea persoanei care și-a pierdut viața nu a fost făcută publică până în prezent.

Polițiștii continuă cercetările la locul incidentului și încearcă să reconstituie succesiunea evenimentelor, inclusiv presupusa altercație care ar fi precedat momentul în care autoturismul a intrat în grupul de pietoni.

(sursa: Mediafax)

Foto: Digi24