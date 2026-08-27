Eclipsă spectaculoasă de Lună în noaptea de joi spre vineri. Fenomenul va fi vizibil și din Europa.

O eclipsă parțială profundă de Lună se produce în noaptea de 27 spre 28 august 2026, când satelitul natural al Pământului va traversa umbra planetei noastre. La apogeul fenomenului, peste 96% din discul lunar se va afla în zona cea mai întunecată a umbrei Pământului.

Fenomenul astronomic se produce în momentul în care Pământul se interpune între Soare și Lună, iar satelitul natural traversează umbra proiectată de planeta noastră.

Potrivit datelor publicate de Scientific Visualization Studio al NASA, eclipsa din 28 august este una parțială, însă va fi foarte apropiată vizual de o eclipsă totală. În momentul maxim, programat pentru ora 04:13 UTC, aproximativ 96,3% din suprafața vizibilă a discului lunar se va afla în umbră.

NASA precizează că fenomenul va putea fi observat din cea mai mare parte a continentelor americane, cu excepția Alaskăi și a nord-vestului Canadei, precum și din vestul Europei și vestul Africii.

Luna ar putea căpăta o nuanță arămie

Înainte de intrarea în umbra propriu-zisă a Pământului, Luna traversează penumbra, regiunea în care Soarele este acoperit doar parțial de planeta noastră. Modificările produse în această etapă sunt discrete și pot fi greu de remarcat cu ochiul liber.

Situația se schimbă odată cu debutul fazei parțiale, la ora 02:34 UTC. Umbra Pământului va începe atunci să acopere tot mai mult din discul Lunii.

Pe măsură ce suprafața iluminată direct de Soare se reduce, observatorii pot ajunge să distingă o culoare arămie sau roșiatică în zona aflată în umbră. Aspectul este asociat eclipselor de Lună și devine mai evident pe măsură ce ochii se adaptează la întuneric.

Fenomenul face parte din ciclul Saros 138

Eclipsa din 27-28 august face parte din seria astronomică Saros 138. Eclipsele aparținând aceleiași serii sunt despărțite de aproximativ 18 ani, 11 zile și opt ore. Precedentul fenomen din această serie s-a produs la 16 august 2008, iar următorul este programat pentru 7 septembrie 2044.

NASA atrage atenția și asupra diferenței dintre „magnitudinea” unei eclipse și procentul efectiv din suprafața Lunii acoperit de umbră. În cazul fenomenului din august 2026, valoarea de 96,3% reprezintă suprafața discului lunar aflată în umbra centrală a Pământului, nu procentul din diametrul Lunii.

(sursa: Mediafax)