Un șofer a intrat în coliziune directă cu o mașină de poliție. Un agent, un copil și un bărbat au ajuns la spital

Un copil şi doi bărbaţi au fost răniţi şi transportaţi la spital, după ce maşina în care se aflau s-a ciocnit cu o autospecială de poliţie, miercuri seară, în zona centrală a municipiului Arad.

La volanul autospecialei de poliţie se afla un agent de 24 de ani, care circula pe strada Corneliu Coposu.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, coliziunea a avut loc la intersecţia cu strada Ştefan Augustin Doinaş.

„În urma impactului, au fost transportaţi la spital un bărbat de 31 de ani, şoferul autoturismului, un copil şi un bărbat de 48 de ani, ocupant al autospecialei de poliţie. Testarea cu aparatele din dotare a avut rezultat zero pentru consum de alcool şi substanţe psihoactive, pentru ambii şoferi”, a precizat IPJ Arad.

Poliţiştii face cercetări pentru stabilirea împrejurărilor care au dus la producerea accidentului, într-un dosar penal întocmit pentru vătămare corporală din culpă.