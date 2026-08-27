Handbaliştii alb-violeţi au învins naţionala Iranului. Meci de foc în startul Ligii Zimbrilor

Sport
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Handbaliştii alb-violeţi au învins naţionala Iranului. Meci de foc în startul Ligii Zimbrilor

SCM Politehnica Timișoara a jucat un ultim meci de verificare înaintea startului din Liga Națională de handbal. Alb-violeţii au învins naționala de seniori a Iranului, ocupanta locului al șaselea la cele mai recente Campionate ale Asiei.

Prima repriză a fost echilibrată, chiar dacă echipa timişoreană s-a desprins la 12-9 și 16-12, apoi a avut avantaj de un gol la jumătatea partidei, 17-16.

După reluare, echilibrul s-a păstrat până în minutul 37 (20-19 pentru Poli), apoi s-a făcut 24-19. Diferenţa a crescut și la șapte goluri, 31-24, iar la final a fost 36-30.

Principalii marcatori pentru SCM Poli: Kraljevic (foto) 9 goluri, Ponciano, Kozakevych – câte 7, Rogulski 3. La alb-violeţi au jucat inclusiv tinerii Troanță, Proca și Codru.

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Jocul s-a disputat la Zrenjanin, pentru că iranienii se află în cantonament în Serbia, pregătind Jocurile Asiatice de la Aichi-Nagoya.

Liga Zimbrilor începe la 5 septembrie, când Poli va juca în deplasare, cu Potaissa Turda, de la ora 18:00.

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