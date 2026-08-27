Transparență decizională. Timișenii sunt invitați să depună sugestii și propuneri privind finanțarea proiectelor sportive ale structurilor de drept privat, în sesiunea a doua din 2026.

Consiliul Județean Timiș a lansat în procedură de transparență decizională, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, proiectul de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor sportive, inițiate în sesiunea 2 de către structurile sportive de drept privat, în cadrul programelor sportive de utilitate publică.

Pentru cea de-a doua sesiune de finanțare a proiectelor sportive din anul 2026, Ghidul propus stabilește cadrul și condițiile pentru acordarea finanțărilor nerambursabile către structurile sportive de drept privat eligibile.

Proiectele vor fi evaluate în sistem competitiv, pe baza criteriilor prevăzute de legislația în vigoare și a celor specifice, iar beneficiarii trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea finanțării.

Totodată, sunt stabilite categoriile de cheltuieli eligibile necesare desfășurării și susținerii proiectelor sportive.

Documentația poate fi consultată pe pagina de internet a instituției, în Monitorul Oficial al Județului Timiș, la adresa: https://www.cjtimis.ro/wp-content/uploads/2020/07/Ghid-sport-privat-Sesiunea-2-2026.pdf, sau la sediul Consiliului Județean Timiș, Bdul. Revoluției din 1989 nr. 17, Timișoara.

Timișenii sunt așteptați să transmită propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind inițiativa supusă procedurii de transparență decizională. Acestea pot fi depuse până la data de 05.09.2026, prin mesaj în format electronic la adresa de email: cornelia.paraipan@cjtimis.ro , prin poștă, la adresa Consiliul Județean Timiș (Bulevardul Revoluției din 1989 nr. 17, Timișoara, județul Timiș) sau direct la sediul instituției, la Registratură, între orele 08:00-16:00 (luni – joi) respectiv 08:00-14:00 (vineri).

Materialele transmise vor purta mențiunea: „Propuneri privind Proiectul de hotărâre nr. 267/26.08.2026 privind aprobarea Ghidului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor sportive, inițiate în sesiunea 2 de către structurile sportive de drept privat, în cadrul programelor sportive de utilitate publică.”

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, în Monitorul Oficial al Județului Timiș, la adresa: https://www.cjtimis.ro/informatii-publice/registru-pentru-consemnarea-propunerilor-sugestiilor-sau-opiniilor-conform-legii-52-2003/ .

De asemenea, poate fi organizată o întâlnire pentru dezbaterea publică a proiectului de act normativ, dacă acest lucru este solicitat în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate ori instituție publică, până la data de 05.09.2026.