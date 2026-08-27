Bănăţenii sunt invitaţi la Kikinda, la cel mai mare festival dedicat dovleacului. Dragana Mirković, cap de afiş

Cel mai mare festival dedicat dovleacului din Serbia și din Estul Europei revine la Kikinda între 17 și 20 septembrie 2026. Organizatorii au prezentat principalele atracții ale celei de-a 41-a ediții Dani Ludaje / Zilele Dovleacului.

Patru zile de festival, concerte în fiecare seară, dovleci giganți, Fruștiuc bănățean, competiții culinare, târguri, meșteșugari și mii de vizitatori vor transforma din nou Kikinda în Capitala dovleacului.

Marea întrebare revine și în 2026: va fi depășit recordul de 865,5 kg pentru cel mai greu dovleac?

Dragana Mirković, Goca Tržan, Legende și Koncertmajstori, concertele Zilelor Dovleacului 2026

Pentru publicul din vestul României, una dintre marile vești ale ediției este concertul Dragana Mirković, una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste ale muzicii din Serbia și din spațiul ex-iugoslav, cu o carieră de peste patru decenii și un public numeros și în Banatul românesc. Dragana Mirković va concerta sâmbătă, 19 septembrie, de la ora 21:00, în Piața din centrul Kikindei.

Cu o seară înainte, vineri, 18 septembrie, de la ora 21:00, pe scenă urcă Goca Tržan, una dintre vocile cunoscute ale pop-rockului sârbesc, cu o carieră începută în anii ’90 și o prezență constantă în muzica și televiziunea din Serbia.

Iar în prima zi, joi, 17 septembrie, festivalul se deschide cu Legende, una dintre formațiile cunoscute ale scenei sârbești, cu o istorie de aproape patru decenii și un stil care îmbină muzica pop, baladele și sonoritățile tradiționale.

Duminică, 20 septembrie, cea de-a 41-a ediție a Zilelor Dovleacului se încheie cu Koncertmajstori.

19.000 de români au fost anul trecut la Zilele Dovleacului

„Dani Ludaje / Zilele Dovleacului a devenit în ultimii ani una dintre destinațiile preferate de toamnă ale românilor. La ediția din 2025, Kikinda a atras aproximativ 70.000 de vizitatori, dintre care circa 19.000 au fost din România la Dani Ludaje”, declară pentru presă Romana Rista, Fata care gătește cu flori, PR al Festivalului.

„Îi invităm cu mare drag și anul acesta pe prietenii noștri din România la Kikinda, între 17 și 20 septembrie, la cea de-a 41-a ediție a Zilelor Dovleacului. Am pregătit patru zile de festival și ne dorim ca oaspeții români să descopere întreaga atmosferă a orașului. Sâmbătă este ziua marilor dovleci, când îi măsurăm și îi cântărim pe cei mai lungi și mai grei. Publicul din România este foarte important pentru noi și ne bucură că, de la an la an, tot mai mulți români aleg să vină la Zilele Dovleacului. Vă așteptăm la Kikinda să sărbătorim împreună toamna, dovleacul și Banatul nostru”, declară Jasmina Orașanin, directorul Biroului de Turism din Kikinda.

Fruștiuc bănățean, dovleci giganți și Ceaunul de Aur

„Pentru publicul din România, weekendul aduce câteva dintre cele mai iubite atracții ale festivalului. Sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 17:00, în Piața orașului are loc Banatski Fruštuk – Fruștiucul bănățean, cu specialități din dovleac.

Tot sâmbătă, 19 septembrie, are loc momentul emblematic al Zilelor Dovleacului: competiția cultivatorilor pentru cel mai greu și cel mai lung dovleac. Înscrierea concurenților are loc între orele 13:00 și 14:00, măsurarea dovlecilor între orele 14:00 și 16:00, iar de la ora 17:00 sunt anunțați și premiați câștigătorii.

Marea întrebare revine și în 2026: va fi depășit recordul de 865,5 kg?

Recordul a fost stabilit la Kikinda în 2023, când dovleacul câștigător a ajuns la 865,5 kg și o circumferință de aproximativ 6 metri. Recordul pentru cel mai lung dovleac este de 366 cm.

Tot sâmbătă, între orele 10:00 și 15:00, la Staro Jezero – Iazul Vechi, se desfășoară cea de-a XV-a ediție a Ceaunului de Aur Internațional, competiția de gătit ciorbă de pește „Kikindska zlatna jesen / Toamna de Aur din Kikinda”.

Târgul antreprenorilor și Strada Vechilor Meșteșuguri și a Suvenirurilor

De vineri până duminică, în centrul orașului Kikinda are loc Mini-Târgul Antreprenorilor, unde vizitatorii pot descoperi producători și antreprenori locali. Târgul începe vineri la ora 9:00, continuă sâmbătă, când deschiderea festivă este programată la ora 9:30, și poate fi vizitat duminică între orele 9:00 și 14:00.

Tot de vineri până duminică, între orele 10:00 și 22:00, centrul Kikindei găzduiește Strada Vechilor Meșteșuguri și a Suvenirurilor.

Pentru turiștii români, unul dintre cele mai importante puncte de acces este punctul de trecere a frontierei Lunga–Nakovo, care scurtează considerabil drumul spre Kikinda. Și în acest an se așteaptă prelungirea programului punctului de trecere a frontierei Lunga–Nakovo pe durata Zilelor Dovleacului, astfel încât turiștii români să poată rămâne la concertele de seară și să se bucure din plin de festival.

Programul special al frontierei pentru perioada 17–20 septembrie va fi comunicat imediat după confirmarea oficială a autorităților române și sârbe. În anii precedenți, programul punctului de frontieră a fost prelungit pe durata festivalului pentru a facilita accesul vizitatorilor din România și întoarcerea acestora după concertele de seară.

Kikinda, un exemplu de turism local dincolo de festival

„Kikinda este dovada că un festival poate pune un mic oraș de graniță pe harta turistică a regiunii. Pentru noi, cei din Banatul românesc, este cu atât mai interesant: trecem granița și regăsim de cealaltă parte o parte din aceeași cultură bănățeană, de la fruștiuc și ceaune până la târguri, muzică și felul în care oamenii se adună în jurul mesei. Iar cei aproximativ 19.000 de români care au ajuns anul trecut la Kikinda arată cât de puternică a devenit această legătură”, spune Romana Rista, diplomat culinar și ambasador al festivalului în România.

Pe lângă festival, vizitatorii pot descoperi câteva dintre reperele Kikindei: Muzeul Național și mamutul Kika, complexul TERRA, moara Suvača și centrul orașului, cunoscut și pentru numărul impresionant de bufnițe care își petrec aici iarna.

Programul complet al celei de-a 41-a ediții Dani Ludaje / Zilele Dovleacului și informațiile practice pentru turiștii români vor fi comunicate în perioada următoare.

Sursa foto: Facebook / Dragana Mirkovic