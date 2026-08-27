Şoferi iresponsabili, lăsaţi pietoni după ce s-au înfipt în acceleraţie pe autostrada A1

Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva au desfășurat o acțiune de tip „blitz”, în sistem „cascadă”, pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul vitezei excesive și pentru depistarea șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză.

Viteza a fost monitorizată cu aparatele radar în mai multe puncte succesive de pe autostrada A1, situate pe raza județelor Hunedoara, Alba și Sibiu. În numai 3 ore, polițiștii au aplicat 31 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 17.514 lei, iar cinci permise de conducere au fost reținute în vederea suspendării dreptului de a conduce, pentru depășirea limitelor maxime de viteză.

Printre situațiile constatate pe sectorul de autostradă monitorizat, la limita de 130 km/h, s-au numărat cinci conducători auto care se deplasau cu viteze între 181 și 206 km/h. În toate situații menționate au fost aplicate sancțiuni contravenționale și s-a dispus suspendarea temporară a dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice – respectivii conducători auto, care reprezentau un pericol la adresa siguranței rutiere, fiind scoși din trafic.

Acțiunile de acest tip vor continua, în scopul reducerii riscului rutier și al creșterii gradului de siguranță rutieră.

Recomandări preventive – IPJ Hunedoara

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să adapteze permanent viteza la condițiile de trafic și de drum, să respecte limitele legale și semnalele polițiștilor, să nu conducă dacă au consumat alcool și să verifice înainte de plecare valabilitatea documentelor și dreptul de a conduce.

Viteza excesivă reduce timpul de reacție și crește considerabil gravitatea consecințelor unui accident. La finalul perioadei concediilor, mesajul pentru toți participanții la trafic rămâne unul simplu: încetiniți, respectați regulile și ajungeți în siguranță la destinație.