România, în presa italiană: aproape 900 de urși vor putea fi vânați în 2026 și 2027

Presa italiană scrie despre decizia României de a autoriza aproape 900 de sacrificări de urși, pe fondul incidentelor de pe Transfăgărășan.

România a majorat cota anuală de urși bruni care pot fi vânați la aproape 900 de exemplare. Decizia e valabilă pentru 2026 și 2027. Ea a ajuns și în presa italiană, pe fondul incidentelor repetate de pe Transfăgărășan.

Fanpage scrie că noua cotă de vânătoare este de 859 de exemplare. Decizia reaprinde disputa dintre autorități, experți și asociațiile de protecție a animalelor.

Articolul amintește că România găzduiește cea mai mare populație de urși bruni din Europa, în afara Rusiei. Ministerul Mediului estimează între 10.000 și 13.000 de exemplare. Cifra provine dintr-un studiu bazat pe analiza ADN-ului, citat de presa italiană.

Presa italiană leagă decizia de moartea motociclistului Omar Farang Zin

Sursa citată amintește tragedia din vara anului 2025. Atunci, motociclistul italian Omar Farang Zin a murit atacat de o ursoaică pe Transfăgărășan. Bărbatul s-ar fi oprit pentru a fotografia animalul împreună cu puii săi, potrivit relatărilor din acea perioadă.

Fanpage.it notează că Transfăgărășanul a devenit unul dintre drumurile cu cele mai multe incidente legate de urși din lume. Autorul descrie obiceiul turiștilor de a opri pentru fotografii sau selfie-uri. Panourile din zonă interzic apropierea și hrănirea animalelor, dar regulile sunt des ignorate.

Jurnalistul face și o paralelă cu Italia. Acolo, moartea alergătorului Andrea Papi, ucis în 2023 de ursoaica JJ4 în Trentino, a alimentat o dezbatere similară. Potrivit Ministerului Mediului, aproape 30 de români au murit în ultimele două decenii în atacuri ale urșilor.

Experții, citați de Fanpage.it, se arată sceptici privind eficiența măsurii

Potrivit specialiștilor citați în articol, sacrificarea mai multor urși nu ar rezolva problema conflictelor din zonele locuite. Biologii ar susține că vânătorii vizează mai ales masculi mari din păduri adânci. Exemplarele obișnuite cu oamenii, spun ei, ar rămâne totuși un risc ridicat.

Sursa italiană amintește că România are deja măsuri neletale disponibile. Printre ele: interdicția de hrănire a urșilor, gestionarea deșeurilor și sprijinul pentru garduri electrice. Problema ar fi aplicarea insuficientă a acestor reguli, mai ales pe Transfăgărășan, potrivit Mediafax.