Eclipsa totală de Soare din 2026, tot mai aproape: Când și unde va putea fi admirat fenomenul rar.

Pe 12 august 2026, pasionații de astronomie vor avea ocazia să urmărească un fenomen rar. În aceeași zi vor avea loc prima eclipsă totală de Soare vizibilă din Spania continentală după mai bine de 100 de ani și maximul curentului de meteori Perseide.

Astfel, cerul va oferi un spectacol astronomic deosebit, așteptat de specialiști și de iubitorii observațiilor astronomice din întreaga lume. Cerul va oferi un spectacol astronomic de excepție pe 12 august 2026, când mai multe fenomene spectaculoase vor putea fi observate în aceeași zi.

Evenimentul principal va fi eclipsa totală de Soare, care va putea fi văzută din Groenlanda, Islanda și Spania, inclusiv în apropierea apusului, potrivit click.ro.și stiripesurse.

În plus, în aceeași perioadă va avea loc și maximul ploii de meteori Perseide, unul dintre cele mai așteptate fenomene astronomice ale anului. Totodată, înainte de răsărit, mai multe planete vor putea fi observate pe cer, oferind pasionaților de astronomie un spectacol rar și impresionant.

Cum va traversa eclipsa cerul și unde va fi vizibilă

Pe 12 august 2026, umbra Lunii va porni din apropierea Polului Nord, va traversa Oceanul Atlantic și va ajunge în Peninsula Iberică.

În zonele aflate pe traseul eclipsei totale, Soarele va fi acoperit complet pentru cel mult 2 minute și 18 secunde, în funcție de locul de observație. Fenomenul va putea fi admirat în totalitate din Spania, Groenlanda și Islanda.

În schimb, în restul Europei, în nord-vestul Africii și în anumite regiuni din America de Nord va fi vizibilă doar o eclipsă parțială. La Madrid, discul solar va fi acoperit aproape în totalitate, în timp ce în orașe precum Oslo, Montreal și New York procentul de acoperire va fi mai redus.

Zi plină de fenomene astronomice

Eclipsa totală de Soare va fi însoțită de alte spectacole pe cer. Înainte de răsărit, mai multe planete vor putea fi observate simultan, iar în noaptea de 12 spre 13 august va avea loc maximul ploii de meteori Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente astronomice ale anului.

Cercetări speciale în timpul eclipsei

Fenomenul va fi urmărit și de oamenii de știință. NASA și Agenția Spațială Europeană (ESA) vor desfășura experimente pentru a studia coroana Soarelui și efectele eclipsei asupra atmosferei terestre.

ESA va transmite evenimentul în direct din Spania și va utiliza telescoape și baloane de mare altitudine pentru măsurători, în timp ce NASA va folosi un avion de cercetare care va urmări traseul umbrei Lunii pentru a prelungi perioada de observație.

Spania intră într-o perioadă rară de eclipse

Eclipsa din 12 august 2026 va fi urmată de alte două fenomene importante. Pe 2 august 2027, sudul Spaniei va fi traversat de o nouă eclipsă totală de Soare, iar pe 26 ianuarie 2028 va avea loc o eclipsă inelară, cunoscută și sub denumirea de „inelul de foc”. Aceste evenimente sunt cu atât mai speciale cu cât Spania continentală nu a mai avut parte de o eclipsă totală de Soare din anul 1905.