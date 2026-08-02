Codul roșu de caniculă a fost prelungit. Și alte județe sunt acum sub avertizare meteo.

Județele Satu Mare, Bihor și Arad sunt vizate până marți, 4 august, de un cod roșu de caniculă. Temperaturile vor fi ridicate însă în întreaga țară, anunță ANM. Avertizarea meteo a fost prelungită cu o zi.

„Se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august”, anunță ANM, în avertizarea meteo în care cele trei județe sunt sub cod roșu de caniculă.

Avertizarea vine după mai multe zile cu temperaturi ridicate. Inițial, codul roșu era valabil până pe 3 august, însă a fost prelungit încă o zi – până pe 4 august, ora 10.00.

Potrivit ANM, temperaturile maxime vor fi de 37-38 de grade în județul Satu Mare și 39-40 de grade în județele Bihor și Arad, mai scrie în avertizarea ANN. Potrivit meteorologilor, noaptea va fi tropicală „cu minime de până la 23…25 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.

Cod portocaliu este în județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș, unde temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. „Local, noaptea va fi tropicală cu minime de 20-24 de grade”, anunță ANM.

Cod galben este valabil în Moldova, sud-vestul Munteniei, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei. „Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri noaptea va fi tropicală cu minime de 20…22 de grade”.

Caniculă în toată țara

Aproape întreaga țară este lovită de un val de căldură intens, care „va persista în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării”.

„De marți (4 august) va fi în extindere și intensificare în sudul și estul teritoriului”, anunță ANM.

Potrivit meteorologilor, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități.

„Temperaturile maxime se vor încadra între 27…30 de grade pe litoral și în jurul a 40 de grade în Câmpia de Vest.

Nopțile vor fi tropicale (cu minime de 20…25 de grade), pe litoral, în regiunile vestice și pe arii restrânse în rest, iar din noaptea de marți spre miercuri (4 / 5 august) în cea mai mare parte a țării”, mai scrie în avertizarea ANM, valabilă până pe 6 august.