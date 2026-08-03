„Leii” din Banat strâng rândurile

Echipa de baschet masculin SCM Politehnica Timișoara se reunește marți, 4 august, în vederea începerii pregătirii pentru sezonul 2026-2027.

Antrenorul principal Dragan Petričević și colaboratorii săi Milos Pešić și Nenad Marković au selectat 14 jucători (nouă români și cinci străini) cu care vor aborda stagiunea următoare.

Cinci dintre ei s-au regăsit și în lotul din ediția precedentă. Este vorba despre timișorenii Șerban Horga, Robert Schipor, Andreas Sărăcin, Mihai Bădița și Laszlo Lazar. Skyler Flatten, Kahron Ross, Trendon Hankerson (toți trei din Statele Unite ale Americii) Njegoš Sikiraš (Bosnia-Herțegovina) și Kentwan Smith (Bahamas) sunt achizițiile de peste hotare, iar Aurelian Gavriloaia, Alexandru Vlad, David Stan și Cătălin Baciu sunt jucătorii autohtoni aduși să completeze lotul. Primele zile sunt rezervate verificărilor medicale și testelor fizice.

„Leii” din Banat vor disputa două meciuri de verificare în luna august, ambele în deplasare, cu SZTE-Szedeák (26 august, la Szeged) și CSM CSU Raiffeisen Oradea (29 august).