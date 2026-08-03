3 august – Ziua Timișoarei

Istoria României şi a Banatului consemnează ziua de 3 august 1919 momentul în care Armata Română a intrat în Timișoara, marcând instalarea administraței în oraș și începutul intergrarii părții de est a Banatului în granițele României.

Momentul istoric trăit de Banat şi, implicit, de Timişoara, la 3 august 1919, a căpătat o semnificaţie aparte în anul 1999, când, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 217, a fost stabilită data de 3 august ca fiind Ziua Timişoarei.

”Dimineața a început cu oameni adunați de-a lungul drumului pe care urmau să intre trupele române. Străzile erau împodobite cu steaguri, flori și arcuri de triumf, iar de la bariera orașului până în Piața Unirii mii de timișoreni așteptau sosirea coloanelor militare.

În ajun, soldații campaseră în apropiere de Ghiroda. În dimineața de 3 august, sub comanda colonelului Virgil Economu, au pornit spre cetate. Aproximativ două mii de călăreți din Timișoara și din satele Banatului au ieșit în întâmpinarea armatei, iar coloanele de infanterie și artilerie au străbătut orașul până în Piața Unirii, unde au avut loc ceremoniile oficiale.

Cu aproape două săptămâni înainte, la 22 iulie 1919, Lugojul trăise un moment asemănător. Printre cei prezenți s-a aflat și Camil Petrescu. Fost combatant și redactor al ziarului Banatul, scriitorul a publicat articole dedicate intrării Armatei Române în Lugoj, iar în textul Spre Timișoara, inclus ulterior în volumul Trei primăveri, surprinde așteptarea cu care era privit momentul intrării trupelor române în capitala Banatului. După 3 august, în ultimul număr al ediției lugojene a ziarului Banatul, apărut la 7 august 1919, Camil Petrescu publica articolul „Începe o eră nouă”, dedicat schimbărilor prin care trecea Timișoara.

În volumul Prin Timișoara de altădată, Aurel Cosma Jr. descrie atmosfera acelor zile și consemnează că vestea instalării administrației românești s-a răspândit „cu iuțeală de fulger” în întregul Banat. Pentru locuitorii orașului și ai provinciei, 3 august 1919 a însemnat trecerea Timișoarei sub administrație românească, într-un context în care noua ordine politică și administrativă a Banatului se contura după Primul Război Mondial”, reamintesc reprezentanii Muzeului Național al Banatului.

Fotografia din patrimoniul Muzeului Național al Banatului surprinde una dintre imaginile acelei zile.

Călăreții înaintează pe străzile împodobite pentru sărbătoare, iar mulțimea urmărește trecerea coloanelor militare.

Imaginea păstrează memoria unui moment care a schimbat istoria orașului.

Sursa foto: Muzeul Național al Banatului