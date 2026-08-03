248 de șoferi au fost amendați la Timișoara pentru blocarea locurilor destinate încărcării mașinilor electrice

Tot mai mulți proprietari de mașini electrice reclamă ocuparea abuzivă a locurilor destinate încărcării vehiculelor.

În urma sesizărilor și a controalelor în teren, Poliția Locală Timișoara a sancționat, în primele șase luni ale anului, 248 de șoferi, aplicând amenzi în valoare totală de peste 107.000 de lei.

În prima jumătate a anului, nu mai puțin de 104 persoane au sesizat că au observat autovehicule pe locurile destinate încărcării electrice, deși nu foloseau stațiile respective, în locații precum Parcul Botanic, Piața Timișoara 700, Str. Academician Alexandru Borza, Nicolae Titulescu, Plautius Andronescu, Republicii, Martin Luther, Calea Aradului, Bdul Regele Mihai I, Take Ionescu, Mihai Viteazul etc.

În urma verificărilor efectuate de polițiștii locali în urma acestor sesizări, dar și în urma constatărilor din oficiu în timpul patrulărilor zilnice, 248 de conducători auto care au oprit sau staționat în astfel locuri au fost sancționați anul acesta, amenzile ridicându-se la 107.260.

Stațiile pentru încărcarea autovehiculelor electrice sunt prevăzute cu indicatoare rutiere, cei care își parchează acolo mașinile riscând sancțiuni cuprinse între 432,5 lei și 1.081,25 lei, conform OUG 195/2002 cu două-trei puncte penalizare la permis și chiar ridicarea acestora.

Poliția Locală Timișoara atrage atenția conducătorilor auto să nu blocheze aceste stații pentru a evita să fie sancționați.

Locurile destinate încărcării autovehiculelor electrice, alături de cele destinate anumitor activități precum taximetria, cele destinate îmbarcării sau debarcării turiștilor, precum și cele special amenajate pentru persoanele cu dizabilități sunt zone marcate corespunzător, motiv pentru care semnificația indicatoarelor trebuie respectată.