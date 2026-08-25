Cutremur cu magnitudinea de 4,5, în această dimineață, în România!

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Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Cutremur cu magnitudinea de 4,5, în această dimineață, în România!

Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, în această dimineață, la ora 4:56, s-a produs un cutremur mediu cu magnitudinea 4.5, la adâncimea de 140.0 km. Seismul s-a simțit în București.

„În ziua de 25 August 2026, la ora 04:56:40 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adâncimea de 140.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km S de Focsani, 56km E de Sfantu-Gheorghe, 67km S de Buzau, 67km E de Brasov, 90km NE de Ploiesti”, anunță INFP.

Două cutremure, cu magnitudini de 3,3 şi 2,9, s-au produs în judeţele Vrancea şi Buzău, potrivit datelor INFP, în data de 19 august.

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De la începutul lunii august, în România au avut loc 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,2 şi 4,3, conform stiripesurse.ro.

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