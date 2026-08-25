Cutremur cu magnitudinea de 4,5, în această dimineață, în România!

Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, în această dimineață, la ora 4:56, s-a produs un cutremur mediu cu magnitudinea 4.5, la adâncimea de 140.0 km. Seismul s-a simțit în București.

„În ziua de 25 August 2026, la ora 04:56:40 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.5, la adâncimea de 140.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 55km S de Focsani, 56km E de Sfantu-Gheorghe, 67km S de Buzau, 67km E de Brasov, 90km NE de Ploiesti”, anunță INFP.

Două cutremure, cu magnitudini de 3,3 şi 2,9, s-au produs în judeţele Vrancea şi Buzău, potrivit datelor INFP, în data de 19 august.

De la începutul lunii august, în România au avut loc 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,2 şi 4,3, conform stiripesurse.ro.