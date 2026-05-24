Concert și manifestare comemorativă la Jimbolia.

În 29 mai 2026, Jimbolia va găzdui două evenimente de mare importanță pentru comunitatea locală.

Astfel, începând cu ora 19, melomanii sunt așteptați la Casa de Cultură din localitate, la un concert al trupei Byron. Înființată în anul 2006, trupa Byron aduce în fața publicului muzică rock și versuri cu mesaj.

Iar începând cu ora 22, jimbolienii, dar și oaspeți din alte localități sunt așteptați, la adresa str. Mărășești, nr. 44, la manifestarea comemorativă Deportarea în Bărăgan. Evenimentul va cuprinde o instalație artistică formată din fotografii surprinse în surghiun, mărturii, un traseu al solidarității și un moment muzical.

Intrarea este liberă la ambele evenimente.