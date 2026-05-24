Accident extrem de grav pe un drum intens circulat din vestul țării (foto)

Pompierii au intervenit, duminică după-amiază, la accident rutier produs pe centura municipiului Arad (o mașină s-a izbit de un copac).

La fața locului s-au deplasat forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Arad cu o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD dintre care una de Terapie Intensivă Mobilă. La locul evenimentului se deplasează și două ambulanțe SAJ.

În urma accidentului a rezultat o victimă, semiconștientă, neîncarcerată, aceasta fiind preluată de către echipajul medical și transportată la spital pentru îngrijiri și investigații suplimentare.

Pompierii militari arădeni au asigurat și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul evenimentului.