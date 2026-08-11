Restricţii de circulaţie în mai multe zone din Timişoara

La solicitarea Asociației Balvia, și a societății private AHM Smartel, comisia de circulație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara a avizat restricționarea, sau, după caz, închiderea traficului rutier în mai multe zone din oraș, începând de sâmbătă, 15.08.2026.

Astfel, în data de 15.08.2026, în intervalul orar 21-24, circulația rutieră și pietonală vor fi închise în Pasajul Iulius Mall, până la intersecția cu Calea Aradului. În același interval, circulația va fi restricționată parțial pe strada Aristide Demetriade și pe bulevardul Antenei, pe tronsonul dintre Pasajul Iulius Mall și strada Aristide Demetriade, pentru desfășurarea evenimentului „CODRU Running Rave”.

De asemenea, în perioada 17.08.2026 – 09.10.2026, traficul rutier va fi restricționat etapizat, pe strada Nicolae Andreescu, strada Banatul, bulevardul Dâmbovița și strada Vasile Lupu, în vederea modernizării și trecerii rețelelor electrice de distribuție la tensiunea de 20 kV, pentru creșterea siguranței și eficienței alimentării cu energie electrică, după cum urmează:

• strada Nicolae Andreescu şi strada Banatul, în perioada 17.08.2026-4.09.2026

• strada Banatul, în perioada 5.09.2026–18.09.2026

• strada Banatul, bulevardul Dâmboviţa şi strada Vasile Lupu, în perioada 19.09.2026–09.10.2026