Polițiștii rutieri timișeni, cu ochii pe motocicliști, mopediști, bicicliști și trotinetiști

Polițiștii rutieri desfășoară, până în 31 august 2026, acțiunea „VEHICULE PE 2 ROȚI”, o campanie care urmărește creșterea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor în care sunt implicați motocicliști, mopediști, bicicliști și utilizatori de trotinete electrice.

Pe durata acțiunii, polițiștii verifică modul în care conducătorii vehiculelor pe două roți respectă legislația rutieră, fiind urmărite în special respectarea regulilor de circulație, utilizarea echipamentelor de protecție și prevenirea comportamentelor care pot pune în pericol atât propria siguranță, cât și siguranța celorlalți participanți la trafic.

Polițiștii le recomandă celor care se deplasează cu motociclete, mopede, biciclete sau trotinete electrice să respecte cu strictețe semnificația indicatoarelor și marcajelor rutiere și să adapteze viteza la condițiile de drum, trafic și vizibilitate.

De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să nu conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, să utilizeze echipamentele de protecție prevăzute de legislația în vigoare și, în cazul motocicliștilor, mopediștilor și utilizatorilor de trotinete electrice, să poarte casca de protecție omologată, acolo unde aceasta este obligatorie.

„O atenție deosebită trebuie acordată efectuării manevrelor în trafic. Conducătorii vehiculelor pe două roți trebuie să se asigure înainte de schimbarea direcției de deplasare, să semnalizeze din timp și să evite folosirea telefonului mobil în timpul deplasării.

Siguranța rutieră este o responsabilitate comună. Respectarea regulilor de circulație, atenția sporită și conduita preventivă pot contribui decisiv la evitarea unor accidente și la protejarea vieții tuturor participanților la trafic”, a transmis IPJ Timiș.

Imagine de arhivă