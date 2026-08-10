IPJ Timiș: Peste 800 de sancțiuni pentru viteză, 94 de șoferi au rămas fără permis, iar amenzile aplicate au depășit 700.000 de lei

În perioada 3–9 august 2026, polițiștii rutieri au desfășurat acțiunea ROADPOL SPEED, pentru prevenirea și combaterea vitezei excesive și creșterea siguranței pe drumurile publice.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 808 sancțiuni contravenționale pentru încălcarea regimului legal de viteză, valoarea totală a amenzilor fiind de 701.948 de lei.

De asemenea, polițiștii au reținut 94 de permise de conducere. Dintre acestea, 11 au fost reținute în cazul unor șoferi care au depășit cu mai mult de 70 km/h viteza maximă admisă.

„Viteza excesivă rămâne unul dintre cele mai importante riscuri pentru siguranța rutieră. Un moment de neatenție, coroborat cu o viteză ridicată, poate transforma o abatere de la regulile de circulație într-un accident cu consecințe grave.

Acțiunile polițiștilor rutieri vor continua și în perioada următoare, cu scopul de a descuraja comportamentele periculoase și de a reduce numărul accidentelor produse pe fondul vitezei.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte limitele legale de viteză, să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste atenție sporită în trafic.

În trafic, viteza nu câștigă timp. Poate pierde vieți”” – a transmis IPJ Timiș.