Dezastru pentru turismul din România: Decontările pentru voucherele de vacanță s-au prăbușit, iar asta afectează direct unitățile de cazare.

Valoarea totală a voucherelor de vacanţă emise în primul semestru din 2026 a fost de 319,1 milioane de lei, în timp ce suma voucherelor decontate, odată cu stabilirea pragului de 800 de lei pentru angajaţi, faţă de 1.600 lei, anterior, s-a ridicat la 289,2 milioane lei, în scădere cu 2% în ceea ce priveşte emiterea şi 60% la decontare, potrivit datelor Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), informează News.ro și stiripesurse.

Decontările voucherelor de vacanță au scăzut cu 60%

Reprezentanţii asociaţiei arată că valoarea decontărilor continuă să scadă în 2026, un an dificil în care gradul de ocupare era de doar 25-30% pentru unităţile de cazare, în primele şase luni, după ce cunoscuse un recul de 10%, în 2025, în condiţiile în care turiştii mai aveau vouchere de 1.600 de lei din emisiunile anterioare.

Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT, spune că pentru stimularea consumului turistic intern, cât şi pentru utilizarea capacităţilor de cazare pe tot parcursul anului este nevoie de un mecanism de acordare a voucherelor mai eficient, mai bine calibrat şi extins către mediul privat.

„Odată cu stabilirea pragului de 800 de lei pentru angajaţi, decontările au scăzut la jumătate şi s-au stabilizat, exact aşa cum era anticipat. La nivelul voucherelor de vacanţă emise, scăderea de la un an la altul este de doar 2%.

În schimb, valoarea decontărilor continuă să scadă în 2026, după ce scăzuse şi în 2025 cu 10%, deoarece anul trecut turiştii mai aveau vouchere de 1.600 de lei din emisiunile anterioare.

Dispariţia din piaţă a voucherelor cu valori mai mari duce, în mod firesc, la o diminuare a sumelor disponibile pentru vacanţe. Astfel, nu doar că numărul deţinătorilor este mai mic, dar şi bugetele acesatora s-au redus, ceea ce diminuează apetitul pentru călătorii în România.

Acest fenomen se reflectă deja în scăderea rezervărilor timpurii. Am cerut Guvernului prelungirea cu 5 ani a cadrului legal pentru emiterea voucherelor de vacanţă 2027-2031 şi o indexare a valorii cu rata inflaţiei”, a declarat Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT.

În primele şase luni, decontarea voucherelor de vacanţă s-a redus cu 60% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform datelor furnizate de Ministerul Finanţelor şi centralizate de Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), piaţa înregistrând o contracţie vizibilă comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.