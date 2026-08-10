Campania „Curățenie până la bordură” va începe în septembrie, la Timişoara. Graficele săptămânale pentru parcarea alternativă

Primăria Municipiului Timișoara începe, în luna septembrie, campania de toamnă „Curățenie până la bordură”.

Pe străzile incluse în program, conducătorii auto sunt rugați să elibereze temporar, alternativ, câte o parte a carosabilului, astfel încât utilajele SaluT să poată curăța praful și mizeria care rămân sub mașinile parcate. Prin eliberarea temporară a locurilor de parcare, echipele de salubrizare pot mătura mecanizat și spăla carosabilul pe întreaga sa suprafață, transmis municipalitatea.

În luna septembrie, operațiunile de curățenie sunt programate pe următoarele străzi și bulevarde: Simion Bărnuțiu, Take Ionescu, Calea Circumvalațiunii, Calea Bogdăneștilor, bulevardul Mihai Viteazu, bulevardul Revoluției din 1989, Proclamația de la Timișoara, Holdelor, I.I. de la Brad, Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Șt. O. Iosif, Baba Dochia, Iepurelui, Mareșal Alexandru Averescu, bulevardul General I. Dragalina, bulevardul C.D. Loga, bulevardul Mihai Eminescu și bulevardul Dâmbovița.

Intervențiile programate pentru ziua de luni, 7 septembrie, pe străzile Simion Bărnuțiu și Take Ionescu vor fi reprogramate, în contextul deschiderii noului an școlar.

„Pentru ca utilajele să poată interveni până la bordură, pe străzile incluse în program este instituită parcarea alternativă, conform unui grafic prestabilit. Șoferii trebuie să elibereze partea carosabilă semnalizată prin indicatoarele și panourile informative amplasate în zonele vizate și să respecte intervalele în care parcarea este restricționată. Regula se aplică inclusiv în parcările publice și în zonele din sistemul TimPark.

După finalizarea operațiunilor și expirarea intervalului indicat, mașinile pot fi parcate din nou în zonele respective. Șoferii care nu eliberează zona în intervalul anunțat sau care revin înainte de finalizarea curățeniei riscă amenzi între 500 și 1.500 de lei, conform HCL nr. 228/2026” – Primăria Timişoara.

Prin programul „Curățenia până la bordură”, administraţia locală urmărește creșterea eficienței salubrizării stradale și reducerea acumulărilor de praf și deșeuri de la marginea carosabilului pentru un mediu curat și sănătos pentru cetățeni.

Graficele săptămânale pentru parcarea alternativă pot fi accesate la următorul link:

https://www.primariatm.ro/managementul-deseurilor-salubrizare/curatenie-pana-la-bordura