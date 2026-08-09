„Uneltele pământului. Agricultură și meșteșug în Banatul multietnic” – o nouă expoziție permanentă la Muzeul Satului Bănățean

Consiliul Județean Timiș și Muzeul Satului Bănățean Timișoara invită publicul miercuri, 12 august 2026, de la ora 13:00, la vernisajul expoziției „Uneltele pământului. Agricultură și meșteșug în Banatul multietnic”, amenajată într-un nou spațiu expozițional al muzeului.

Expoziția prezintă aspecte ale agriculturii bănățene și uneltele care au însoțit munca pământului de-a lungul secolelor, într-o regiune în care condițiile naturale și conviețuirea mai multor etnii au contribuit la dezvoltarea unei puternice tradiții agricole. Expoziția a fost amenajată într-un vechi depozit aflat în condiții precare de întreținere, care a fost eliberat, curățat, renovat și integrat în circuitul de vizitare.

Vizitatorii vor descoperi unelte și utilaje folosite la arat, semănat, cosit, treierat, transport și prelucrarea recoltelor, de la plug, grapă, seceră și coasă până la batoză, vânturătoare, semănătoare, cositoare mecanică sau presă de struguri. Expoziția explică atât rolul fiecărui obiect, cât și locul pe care acesta l-a ocupat în viața satului bănățean. Totodată, Muzeul Satului Bănățean Timișoara pune în valoare o parte importantă a obiectelor de patrimoniu, multe dintre acestea fiind expuse pentru prima dată.

Conceptul expoziției și prezentarea din cadrul vernisajului îi aparțin muzeografului dr. Andrei Milin, care va ghida publicul prin principalele teme ale expoziției.

„Aici, în Banat, agricultura nu a fost niciodată doar o îndeletnicire. A fost un calendar al vieții însăși. Un ritm după care se năștea, se muncea, se sărbătorea și se odihnea un întreg neam de oameni. Anul agricol bănățean nu începea la 1 ianuarie, ci de Sfântul Gheorghe, în cea de-a douăzeci și treia zi a lui aprilie. Se spunea atunci că pământul « se deschide », că natura însăși respiră din nou. Gospodarul ieșea la arat cu sufletul încărcat de emoție și de speranță, iar animalele erau scoase la pășune după iarna lungă. Priviți plugul de lemn, cu brăzdarul și cormana lui de fier: o unealtă simplă, și totuși genială. Brăzdarul taie pământul ca un cuțit, iar cormana, placa lui curbă, îl răstoarnă și îl fărâmițează, îngropând buruienile și expunând la lumină solul pregătit de însămânțare”, a explicat dr. Andrei Milin.