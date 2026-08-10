Analiză Storia: Prețurile apartamentelor au crescut în medie cu 6% față de anul trecut. Cele mai mari creșteri, la Timișoara.

În toate orașele analizate, prețurile medii cumulate ale apartamentelor noi și vechi cu 1-3 camere au crescut, în medie, cu 6% în iulie 2026 față de aceeași lună a anului trecut.

Comparativ cu luna precedentă, prețurile au rămas în mare parte stabile. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș dintre cele analizate, cu un preț mediu cumulat (noi + vechi) de 3.298 euro/mp, urmat de Brașov, cu 2.342 euro/mp, și București, cu 2.160 euro/mp.

Analiza are la bază prețurile medii solicitate de vânzători în anunțurile publicate pe Storia în luna iulie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut și cu luna anterioară, iunie 2026.

Storia este cea mai vizitată platformă imobiliară din România, conform BRAT.

Pe segmentul apartamentelor noi, cea mai mare creștere procentuală anuală a prețurilor a fost înregistrată în Constanța (+14%), urmată de Sibiu (+11%), Iași și Oradea (+10% fiecare).

În cazul apartamentelor vechi, cele mai mari creșteri procentuale anuale au fost observate în Timișoara (+12%), Sibiu (+11%) și Craiova (+10%).

În ceea ce privește prețurile medii solicitate pentru apartamentele noi, Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș, cu 3.340 euro/mp, urmat de Brașov, cu 2.331 euro/mp și Constanța, cu 2.257 euro/mp.

Pe segmentul apartamentelor vechi, cele mai ridicate prețuri medii solicitate au fost tot în Cluj-Napoca, cu 3.286 euro/mp, urmat de Brașov, cu 2.344 euro/mp și București, cu 2.260 euro/mp.

(sursa: Mediafax)