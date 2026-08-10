Nicușor Dan atacă la CCR noua lege ANI.

Președintele Nicușor Dan a sesizat, luni, Curtea Constituțională în legătură cu noua lege privind integritatea, contestând mai multe prevederi referitoare la declarațiile de avere și de interese.

Printre acestea se numără obligația impusă soților și partenerilor unor demnitari de a depune propriile declarații.

Legea introduce prevederi „flagrant neconstituționale”

Administrația Prezidențială susține că actualizarea legislației privind integritatea este necesară și reprezintă inclusiv un angajament al României prin PNRR, însă consideră că forma adoptată de Parlament conține prevederi care riscă să compromită obiectivul urmărit.

Una dintre principalele modificări contestate extinde obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese la „soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” cu președintele României, parlamentari, premierul, membri ai Guvernului și alte categorii de demnitari și oficiali.

Președinția reclamă în special lipsa unei definiții clare pentru relațiile „asemănătoare acelora dintre soți”. În sesizarea adresată CCR se arată că legea nu stabilește criterii obiective precum durata relației, conviețuirea, interdependența economică sau asumarea publică a acesteia.

În opinia Administrației Prezidențiale, problema devine cu atât mai importantă cu cât nerespectarea obligațiilor poate atrage răspunderea contravențională. „Extinderea directă a răspunderii contravenționale asupra acestei persoane, pentru simpla sa legătură afectivă cu un demnitar, reprezintă, în esență, o formă agravată a viciului deja constatat de Curte”, se arată în sesizarea președintelui.

Cotroceniul invocă și dreptul la viață privată, argumentând că persoanele respective nu ocupă o funcție publică și nu exercită prerogative de autoritate. Administrația Prezidențială precizează că publicarea voluntară a averii partenerului rămâne o decizie personală, amintind că Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au ales o asemenea abordare.

Nicușor Dan contestă și pierderea automată a mandatului

A doua critică majoră privește sancțiunile aplicabile persoanelor pentru care a fost constatată definitiv o incompatibilitate sau un conflict de interese. Potrivit sesizării, noua lege transformă interdicția de până la trei ani de a ocupa o funcție publică, care producea efecte pentru viitor, într-un mecanism care poate conduce la încetarea unei funcții sau a unui mandat aflat deja în exercitare.

Președinția susține că o asemenea soluție încalcă principiul constituțional al neretroactivității legii. Sesizarea argumentează că unei situații juridice stabilite definitiv sub vechea legislație i-ar fi atașată, prin noua lege, o consecință care nu exista anterior.

Pentru mandatele obținute prin alegeri, Cotroceniul invocă o problemă suplimentară: încetarea automată ar afecta inclusiv efectele votului exprimat de cetățeni. Administrația Prezidențială consideră că România are nevoie de o legislație a integrității solidă constituțional și avertizează că un text vulnerabil riscă să fie ulterior desființat, cu posibilitatea apariției unui vid legislativ în domeniu.

Legea, care modifică mai multe acte normative referitoare la ANI, incompatibilități, conflicte de interese și declarațiile de avere și de interese, fusese transmisă președintelui pentru promulgare pe 7 august. Nicușor Dan a sesizat CCR trei zile mai târziu.

(sursa: Mediafax)