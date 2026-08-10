Revine festivalul japonez de vară de la UPT.

Cea de-a treia ediție a festivalului japonez de vară Natsu Matsuri, organizat de Centrul Jutsu al Universității Politehnica din Timișoara va avea loc în perioada 23–30 august, oferind comunității locale o incursiune autentică în modul în care cultura japoneză celebrează acest anotimp.

În acest an, Natsu Matsuri propune un program mai amplu și mai divers, cu evenimente desfășurate în mai multe spații din Timișoara, deschise tuturor vârstelor, având invitați speciali din Japonia.

Punctul de atracție al ediției din acest an este prezența maestrului Senju Einojo, director al școlii Nihon Buyo Senju din Japonia, artist cu o remarcabilă carieră internațională în teatrul Kabuki și dansul tradițional japonez.

Festivalul se va deschide în 23 august, de la ora 20:30, în curtea Centrului de Proiecte (Str. Vasile Alecsandri nr. 1), cu un spectacol de excepție ce va include celebrul Dans al leului din teatrul Kabuki, care, potrivit tradiției japoneze, alungă relele și aduce binecuvântare celor care îl privesc.

În 24 august, festivalul continuă cu vernisajul expoziției „Natsu – periplu de vară în Japonia”, găzduită de Galeria 5 a Centrului de Proiecte. Expoziția va recrea atmosfera verii japoneze prin simboluri, obiecte, festivaluri și instalații interactive, iar vizitatorii vor putea participa la ateliere de confecționat păpuși teru-teru-bozu, mini-ikebana, poezie haiku și alte activități inspirate din tradițiile estivale ale Japoniei.

Seara de 24 august se va încheia cu un al doilea spectacol susținut de maestrul Senju Einojo, urmat de un atelier deschis publicului și de dansul comunitar Bon Odori, unul dintre cele mai importante ritualuri ale verii japoneze, ce simbolizează legătura dintre generații, memoria celor dragi și forța comunității.

De asemenea, festivalul va include o serie de prezentări online gratuite dedicate unor teme precum panourile și ușile japoneze shoji, rogojinile tatami, limbajul trupului în cultura japoneză și grădinile japoneze.

Pentru prezentările gratuite, care vor avea loc în perioada 27-30 august, orele 10:30-11:45, înscrierile se fac accesând link-ul https://forms.gle/vjzRiRWo44Rgmmqs9 .