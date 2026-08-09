Mii de locuitori ai Timișoarei rămân, luni, fără apă!

Social
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Mii de locuitori ai Timișoarei rămân, luni, fără apă!

Luni, 10 august, între orele 8:00 și 15:00, Colterm va întrerupe furnizarea apei calde de consum și a apei reci hidrofor la PT 32 din Timișoara, pentru executarea unor lucrări la instalațiile conexe ale punctului termic.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Amurgului, Aradului, Acad. Remus Răduleț, Răsăritului, Gheorghe Ostrogovich, Dr. Valeriu A. Alaci, Speranței. Total branșamente afectate: 41.

La reluarea furnizării, apa poate prezenta urme de turbiditate pentru scurt timp. Consumatorilor li se recomandă să nu o folosească în scopuri menajere până la limpezire.

CITEȘTE ȘI: Se oprește curentul, săptămâna viitoare, la Timișoara și în județ. Programul complet al întreruperilor

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *