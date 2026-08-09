Mii de locuitori ai Timișoarei rămân, luni, fără apă!

Luni, 10 august, între orele 8:00 și 15:00, Colterm va întrerupe furnizarea apei calde de consum și a apei reci hidrofor la PT 32 din Timișoara, pentru executarea unor lucrări la instalațiile conexe ale punctului termic.

Vor fi afectați consumatorii arondați străzilor: Amurgului, Aradului, Acad. Remus Răduleț, Răsăritului, Gheorghe Ostrogovich, Dr. Valeriu A. Alaci, Speranței. Total branșamente afectate: 41.

La reluarea furnizării, apa poate prezenta urme de turbiditate pentru scurt timp. Consumatorilor li se recomandă să nu o folosească în scopuri menajere până la limpezire.