„Ambulanța neagră”, o dezinformare. MAI dezminte postările false de pe TikTok

După ce o ambulanță din Cluj a fost atacată cu pietre, bâte și topoare de o mulțime furioasă, în urma informațiilor false de pe TikTok, Ministerul Afacerilor Interne a dezmințit, duminică, știrile false.

Pe Tik Tok, există videoclipuri care răspândesc vechile zvonuri despre așa-zisa „ambulanță neagră care răpește copii”. Dacă, înaintea dezvoltării tehnologiei erau doar simple „povești”, acum aceleași sunt însoțite de fotografii și videoclipuri generate sau editate cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

„Ambulanțele nu răpesc. În realitate, în România, NU a fost înregistrat niciun caz de ambulanță implicată în răpirea unor persoane. În schimb, există oameni care urcă în ambulanță pentru a salva vieți”, transmite MAI, într-un mesaj publicat, duminică, pe Facebook.

Mesajul vine după ce sâmbătă seară, mai mulți localnici dintr-un sat din Cluj au atacat un echipaj de ambulanță cu topoare și bâte, în timp ce medicii se deplasau în teren pentru a duce un pacient la spital. La un moment dat un localnic a aruncat un bolovan în geamul ambulanței, l-a spart, iar cioburile i-au ajuns șoferului în ochi. El a fost nevoit să conducă rănit până la Cluj-Napoca, acolo unde a fost operat de urgență, potrivit Dejeanul.

„O informație falsă poate speria. Dar, mai grav, poate pune în pericol chiar oamenii care vin să ajute. Nu distribui un zvon! Verifică înainte să crezi!”, conchid reprezentanții MAI.

(sursa: Mediafax)