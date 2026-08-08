Accident teribil în vestul țării

Detașamentul de Pompieri Reșița și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Bocșa intervin de urgență în localitatea Berzovia, pe DN58, în urma unui accident rutier deosebit de grav în care au fost implicate un autoturism și un autotren.

Conform datelor preliminare ale alertelor operative, situația de la fața locului se prezintă astfel:

Există indicii privind o posibilă persoană decedată, încarcerată în interiorul autoturismului, iar șoferul autotrenului primește asistență medicală.

În urma impactului violent, autotrenul și autoturismul au luat foc, incendiul propagându-se și la vegetația uscată din vecinătate.

La fața locului acționează pompierii militari din cadrul Detașamentului Reșița cu autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD tip B. Există și un echipaj de la SAJ si un echipaj de poliție CS. Poliția coordonează traficul rutier în zonă și va decide când se va deschide traficul rutier în zonă.

În sprijin intervine o autospecială de la SVSU Bocșa.

A fost solicitat și trimis de urgență un elicopter SMURD pentru preluarea rapidă a eventualilor supraviețuitori care necesită îngrijiri medicale critice.

Ce au stabilit polițiștii

Pe DN 58B, la kilometrul 27, în afara localității Berzovia, s-a produs un accident rutier grav, în care au fost implicate un autoturism și un ansamblu de vehicule tip TIR.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timpul efectuării unei depășiri, conducătorul autoturismului ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu ansamblul TIR.

În urma impactului, ambele autovehicule au fost cuprinse de incendiu.

Conducătorul autoturismului a decedat în urma accidentului, trupul acestuia fiind găsit carbonizat.

Conducătorul ansamblului TIR a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

La fața locului intervin echipaje ale pompierilor, SMURD și Serviciului de Ambulanță Județean Caraș-Severin, precum și un elicopter SMURD.

În acest moment, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers. Reluarea circulației este estimată în aproximativ două ore, în funcție de evoluția intervenției și a cercetărilor desfășurate la fața locului.

Conducătorul ansamblului TIR a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

UPDATE: Pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 7,5 tone, circulația se desfășoară dirijat pe un drum agricol, pe sensul de mers Berzovia – Bocșa.

Sursa foto: ISU Semenic