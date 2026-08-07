Copaci căzuți pe autoturisme și carosabil, în Timișoara și Chișoda

În intervalul orar 18:15-19:00, pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara au gestionat 12 misiuni pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice avertizate.

S-a acționat pe raza municipiului Timișoara pentru degajarea a nouă copaci și crengi căzute, dintre care 4 pe autoturisme, precum și o degajare de cabluri.

În satul Chișoda s-a intervenit pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie inundată, precum și pentru înlăturarea unui copac căzut pe carosabil.

În sprijin intervin echipajele Rețele Electrice.

În urma acestor evenimente, nu s-au înregistrat victime, a transmis ISU Timiș.

UPDATE, ora 20:30 – În intervalul 19:00 – 20:30, în Timișoara s-au înregistrat alte 5 misiuni pentru degajarea copacilor căzuți pe carosabil.

„Pe timpul producerii unei furtuni, î𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿𝘂𝗽𝗲𝘁‌𝗶 𝗼𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗶‌𝗻 𝗮𝗲𝗿 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿 𝘀‌𝗶 𝗰𝗮‌𝘂𝘁𝗮𝘁‌𝗶 𝗮𝗱𝗮‌𝗽𝗼𝘀𝘁.

Mai multe informații despre modul de comportare pe timpul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase, puteți afla accesând platforma www.fiipregatit.ro – secțiunea Ghiduri sau aplicația de mobil DSU” – ISU Timiș.