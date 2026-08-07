Poli Timișoara înfruntă CSC Șelimbăr în prima deplasare din Liga 2. Dan Alexa: „Va fi un meci dificil, dar mergem încrezători să câștigăm cele trei puncte”

Poli Timișoara se pregătește pentru primul meci în deplasare de la revenirea în eșalonul secund. Alb-violeții vor înfrunta sâmbătă, în cadrul etapei a doua, formația CSC Șelimbăr.

Antrenorul principal, Dan Alexa, anticipează o partidă intensă, dar rămâne încrezător în forța echipei sale: „Jucăm la patru zile, iar cel mai important este să uităm meciul cu Chindia. Ne așteaptă o deplasare grea. La Cisnădie sunt condiții de joc specifice, la care trebuie să ne acomodăm rapid. Întâlnim o echipă omogenă, condusă de un antrenor pe care îl apreciez, Eugen Beza. Mergem încrezători să câștigăm cele trei puncte!”

Despre starea fizică a jucătorilor, Alexa a afirmat: „S-a resimțit efortul din runda precedentă. Mă gândesc să fac două-trei modificări în primul 11, ceea ce este normal. Important este să fim organizați, determinați și să evităm greșelile”.

Meciul CSC 1599 Șelimbăr – Politehnica Timișoara se joacă sâmbătă, 8 august, de la ora 11:00, pe Stadionul „Măgura” din Cisnădie. Confruntarea poate fi urmărită live pe platforma FRF.tv, prin crearea unui cont gratuit.

Partida va fi condusă la centru de Darius Iviniș (Alba), ajutat de asistenții Bogdan Ioan Cozorici (Sălaj) și Daniel-Ștefan Lar (Maramureș). Arbitru de rezervă va fi Gellert Feleki (Harghita), în timp ce observatorul de arbitri este Ștefan Szilagyi (Satu Mare), iar delegatul de joc Vasile Rad (Arad).

Înaintea acestei etape, timișorenii au 3 puncte în clasament, în timp ce sibienii caută primele puncte după eșecul din runda inaugurală (1-2 cu Gloria Bistrița).

Sursa foto: Politehnica Timișoara