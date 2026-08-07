Carambol pe Calea Șagului din Timișoara: patru mașini implicate, un bărbat de 78 de ani a ajuns la spital

Vineri, 7 august, în jurul orei 12:20, pompierii au fost solicitați să intervină pentru asigurarea măsurilor PSI si prim ajutor în urma unui accident rutier produs în Timișoara, pe Calea Șagului.

La locul evenimentului s-au deplasat militari din cadrul Detașamentului 2 Timișoara cu o autospecială de primă intervenție și comandă și două echipaje SMURD.

În accidentul rutier au fost implicate patru autoturisme, în care se aflau șase persoane. Dintre acestea, două au primit îngrijiri medicale la fața locului, una fiind transportată la spital, a transmis ISU Timiș.

Cum s-a produs evenimentul

Potrivit IPJ Timiș, din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat, în vârstă de 58 de ani, a condus un autoturism pe Calea Șagului, dinspre strada Ovidiu Cotruș înspre calea de acces către o societate comercială din zonă, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu autoturismul din fața sa, oprit la semafor, la volanul căruia de afla un bărbat în vârstă de 46 de ani.

În urma impactului, autoturismul condus de bărbatul de 46 de ani a fost proiectat într-un alt autoturism, condus de un bărbat în vârstă de 48 de ani, acesta fiind, la rândul său, proiectat într-un alt autovehicul, la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 52 de ani. Toate cele trei autoturisme erau oprite la semafor.

În urma accidentului, un bărbat în vârstă de 78 de ani, pasager în autoturismul condus de bărbatul de 46 de ani, a transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale.

Toți conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.