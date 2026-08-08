Consultant economic, despre Moody’s: România nu e în junk, dar plătește deja ca și cum ar fi

Consultantul economic, Adrian Negrescu, afirmă că rating-ul Moody’s, era, de fapt, o confirmare a situației de bază a economiei țării noastre. „În esență, România nu a câștigat nimic, a evitat o pierdere”, afirmă analistul.

„Dincolo de aspectele pozitive ale deciziei – am evitat Junk-ul cu consecințele de rigoare – perspectiva negativă confirmată de Moody’s este, în limbajul agențiilor, un avertisment cu termen: probabilitatea unei retrogradări în următoarele 12-24 de luni rămâne mai mare decât cea a unei îmbunătățiri”, atrage atenția Adrian Negrescu.

Acesta precizează că România are „acum perspectivă negativă la toate cele trei agenții majore simultan — Fitch, Moody’s și S&P”, despre care precizează că este „o configurație rară pentru un stat membru al Uniunii Europene”.

Potrivit analistului, motivul principal pentru perspectiva negativă este contextul politic.

„Agenția de rating precizează că moţiunea de cenzură adoptată în mai a dus la căderea guvernului, iar fragmentarea din Parlament a întârziat formarea unui nou executiv, după două încercări eşuate. Agenţia porneşte de la premisa că un guvern va fi instalat după vacanţa de vară şi subliniază că acesta trebuie să funcţioneze de la începutul toamnei pentru ca bugetul pe 2027 să poată fi adoptat până la finalul acestui an”, afirmă Adrian Negrescu.

Cu toate acestea, există și o veste bună, acolo unde, adoptarea reformelor din PNRR „au mai salvat” percepția negativă a investitorilor, potrivit expertului.

Următorul test este evaluarea S&P Global Ratings, programată pe 2 octombrie 2026. Până atunci, statul își pregătește finanțarea sub protecția minimă a calificativului investment grade — o protecție care funcționează, dar care se plătește scump, afirmă Adrian Negrescu.

„Aceasta este realitatea de după verdictul de astăzi: România nu e în junk, dar plătește deja ca și cum ar fi. Ieșirea din perspectiva negativă cere, în termenii agențiilor, reducerea simultană a deficitului bugetar și a celui de cont curent, susținută de revenirea creșterii economice — trei condiții care, în 2026, se contrazic reciproc”, este de părere consultantul economic.

Consultantul a precizat că statul are o fereastră de maxim 1 an de zile pentru a restructura din temelii țara noastră. „Un an în care ar trebui să vedem, printre altele, reforma administrativă – o condiție esențială pentru restructurarea cheltuielilor publice.

Vom avea un guvern capabil să vină cu un program coerent de reforme, cu targete foarte clare, capabil să reducă deficitul bugetar spre 5% în 2027? Va exista voință pe scena politică pentru restructurarea aparatului public, a companiilor de stat falimentare, a modului în care este administrată România și sunt cheltuiți banii publici? Este capabilă clasa politică să acționeze în interesul național?”, a conchis expertul, întrebând retoric.

Joi noapte, agenția americană de rating, Moody’s, a dat verdictul în ceea ce privește eligibilitatea țării noastre pe plan financiar, la capitolul „investiții”. Potrivit agenției, ratingul suveran al României este menținut la „Baa3, cu perspectivă negativă”. Este ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor și influențează cât de scump se împrumută statul, având efecte inclusiv asupra dobânzilor plătite de populație și firme, cursul leului, investiții, ș.a.m.d.

(sursa: Mediafax)

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