Zone întinse din Timișoara rămân temporar, luni și marți, fără apă

Luni, 10 august, între orele 8-17, la intersecția străzilor Ana Ipătescu și Grădinii se va executa o conectare de conducte. Lucrările fac parte din „CL 13: Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Sud – Lot 1” și pe durata lor se va întrerupe furnizarea apei pe străzile Ana Ipătescu, Grădinii și Fructelor.

Marți, 11 august, între orele 9-18, la intersecția bulevardelor Mihai Viteazu și Vasile Pârvan se va monta un cămin de sectorizare. Lucrările fac parte din contractul „Sectorizarea rețelei de distribuție a apei potabile din municipiul Timișoara, etapa 2 – sector 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9”, iar pe durata lor se va întrerupe furnizarea apei pe bulevardele Mihai Viteazu și Vasile Pârvan și pe strada Virgil Madgearu.

Totodată, luni, 10 august, între orele 8-10 se va întrerupe furnizarea apei în Herendești pentru lucrări de mentenanță la Gospodăria de Apă.

„La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere, până la limpezirea completă. Rugăm, de asemenea, consumatorii să ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată”, a transmis Aquatim.