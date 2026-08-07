Modernizarea centrului pietonal, spații verzi și locuri de joacă. Investiție de 21 de milioane de lei la Lugoj

Lugojul face un nou pas spre modernizare. Un proiect de aproximativ 21 de milioane de lei, finanțat din fonduri europene prin Programul Regional Vest, gestionat de ADR Vest, vizează reabilitarea străzii Alexandru Mocioni – tronsonul II, a centrului pietonal și a cartierului Iosif Constantin Drăgan.

Contractul a fost semnat de administrația locală, iar lucrările vor transforma semnificativ zonele vizate.

”Am semnat astăzi un nou contract de execuție extrem de important pentru municipiul Lugoj: modernizarea și reabilitarea străzii Alexandru Mocioni – tronsonul II, a centrului pietonal și a cartierului Iosif Constantin Drăgan.

Este un proiect în valoare de aproximativ 21 de milioane de lei, finanțat din fonduri europene, prin Programul Regional Vest, gestionat de ADR Vest.

Investiția nu înseamnă doar refacerea carosabilului sau a trotuarelor. Vorbim despre o transformare completă a acestor zone, prin amenajarea de spații verzi, plantarea de arbori și arbuști ornamentali, mobilier urban modern, locuri de joacă pentru copii, spații de recreere și zone dedicate relaxării pentru toți lugojenii”, spune Călin Dobra, primarul municipiului Lugoj.

Edilul a explicat și de ce noua investiție este demarată în paralel cu alte proiecte aflate deja în derulare.

”Înțeleg că există cetățeni care se întreabă de ce începem un nou proiect înainte de finalizarea altuia.

Răspunsul este foarte simplu: proiectele finanțate din fonduri europene au termene stricte de implementare și nu pot fi amânate până la încheierea altor investiții.

Nu ne permitem să pierdem finanțări europene doar pentru a lucra pe rând. Dimpotrivă, administrația are obligația să implementeze aceste proiecte în paralel, pentru a atrage cât mai multe fonduri și pentru a recupera anii în care orașul a rămas în urmă la capitolul investiții”, a mai spus Dobra.

În cadrul acestui proiect, Aquatim, din fonduri proprii, va realiza branșamentele la noua rețea de apă în centrul pietonal și în cartierul Iosif Constantin Drăgan.

”Astfel, vom închide complet investiția, atât din punct de vedere al infrastructurii edilitare subterane, cât și al amenajărilor rutiere, urbanistice, peisagistice și pietonale.

Acesta este modul responsabil în care trebuie dezvoltate investițiile: intervenim o singură dată și realizăm toate lucrările necesare, pentru ca ulterior să nu mai fie nevoie să spargem din nou drumurile și trotuarele.

Sunt convins că, odată cu finalizarea acestor proiecte, Lugojul va avea o imagine complet diferită. Este un proces care necesită răbdare, însă rezultatele vor fi vizibile și vor aduce un plus de confort, siguranță și calitate a vieții pentru toți locuitorii orașului”, a adăugat primarul Lugojului.