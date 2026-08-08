Polițiștii au stabilit cum s-a produs accidentul tragic de pe șoseaua Timișoara – Reșița și au identificat șoferul decedat

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 52 de ani, care se deplasa din direcția Berzovia către Bocșa.

În timpul deplasării, acesta ar fi efectuat o manevră de depășire, moment în care ar fi pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule condus din sens opus de un bărbat în vârstă de 57 de ani.

Conducătorul ansamblului de vehicule a fost testat cu aparatul alcooltest și cu aparatul drugtest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pe DN 58B (șoseaua Timișoara – Reșița), la kilometrul 27, în afara localității Berzovia, s-a produs un accident rutier grav, în care au fost implicate un autoturism și un ansamblu de vehicule tip TIR.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timpul efectuării unei depășiri, conducătorul autoturismului ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu ansamblul TIR.

În urma impactului, ambele autovehicule au fost cuprinse de incendiu.

Conducătorul autoturismului a decedat în urma accidentului, trupul acestuia fiind găsit carbonizat.

Conducătorul ansamblului TIR a fost rănit și transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

La fața locului intervin echipaje ale pompierilor, SMURD și Serviciului de Ambulanță Județean Caraș-Severin, precum și un elicopter SMURD.

Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers. Pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 7,5 tone, circulația se desfășoară dirijat pe un drum agricol, pe sensul de mers Berzovia – Bocșa.