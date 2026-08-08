Alb-violeții au smuls doar un egal la Cisnădie: CSC Șelimbăr – Poli Timișoara 1:1

Partida s-a disputat sâmbătă, 8 august, de la ora 11:00, pe stadionul “Măgura” din Cisnădie.

În urma acestui rezultat, alb-violeții obțin un punct din prima lor deplasare a sezonului, după ce au ratat două ocazii imense pe final de meci.

Dan Alexa a început cu același ”11” din runda precedentă.

În min. 11, Drăghici șutează în blocaj, iar apoi Artean reia peste poartă. Peste două minute, Pedro Paul trimite cu capul, la o lovitură liberă, pe lângă. În min. 36, Chițu îi pasează lui Doană, iar tânărul jucător ofensiv crescut la Reșița ratează șutul, din poziție bună, la marginea careului de 6 m.

Ultimul minut al primei părți aduce o noiuă ocazie. La o fază prelungită de atac, Doană driblează spectaculos, îi pasează lui Chițu, care nu reușește să deschidă scorul. La pauză, Romario Benzar este înlocuit, astfel că întâlnirea pe teren cu fratele său, Daniel, care va fi introdus în min. 65 la CSC, nu va avea loc.

După ce în prima repriză nu au pus probleme porții adverse, gazdele ies mult mai hotărâte de la cabine. P. Petrescu, șut puțin peste, din 17 m. În min. 50, la un nou șut din afara careului (Al. Luca), portarul Micu atinge balonul, care lovește transversala și iese în corner!

În min. 56, Șelimbărul înscrie: la o combinație, Bucuroiu rămâne singur cu Micu și, din marginea careului de 6 m, lateral dreapta, îl lobează pe goalkeeperul polist. Poli reîncepe să domine jocul, dar nu mai reușește să fie periculoasă. Dar egalează în min. 83, prin noul intrat Ștefanovici, care șutează din careu, din unghi, lateral stânga, la colțul scurt, în urma unei pase a unui alt jucător nou-introdus, Spătaru. În minutul următor, pe contraatac, Kielhorn este la un pas să readucă gazdele în avantaj, dar șutul său de la marginea careului trece razant peste poartă.

Două uriașe ocazii de victorie sunt ratate în minutele de prelungire, de Vasluian (90+2, șut pe lângă din careul mic) și Spătaru (90+4, voleu parat de portar). 1-1, final.

Politehnica: Micu (76, Ungureanu) – Huszti, P. Paul, C. Toma (81, D. Popa) – R. Benzar (46, Vasluian), Drăghici, Artean (c), Ov. Popescu (60, Spătaru), Burlacu-Luca (76, Ștefanovici) – Doană, Chițu. Rezerve: Vlaicu, C. Ene, Gârlonța, Rotariu. Antrenor: Dan Alexa.

Dan Alexa, declarație după meci: ”Cred că am avut situații importante în prima repriză, am controlat autoritar ostilitățile. Am luat gol pe o neatenție a noastră, apoi a trebuit să alergăm după egalare. Am avut situații rarisime, mai ales la mijlocul primei reprize și în finalul jocului. Îi felicit pe jucători pentru că n-au renunțat. Am avut problemele noastre la începutul reprizei a doua și la mijlocul ei. Dar bine că am egalat. Regret că n-am reușit să înscriem golul 2”.

Sursa cronică: Politehnica Timișoara