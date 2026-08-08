Se oprește curentul, săptămâna viitoare, la Timișoara și în județ. Programul complet al întreruperilor

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Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Se oprește curentul, săptămâna viitoare, la Timișoara și în județ. Programul complet al întreruperilor

Se oprește curentul, săptămâna viitoare, la Timișoara și în județ. Programul complet al întreruperilor

Ziua / DataOrarLocalitateaStrada
Luni, 10.08.202609:00 – 17:00GirocAlte detalii: str.Universului, Frasinului
Luni, 10.08.202609:00 – 17:00DiniașAlte detalii: Partial, fost CAP
Luni, 10.08.202609:00 – 17:00HerendeștiAgenti economici: Partial
Luni, 10.08.202609:00 – 17:00CenadAgenti economici: Vama Cenad , Ferma Pintea Cenad
Luni, 10.08.202609:00 – 17:00Iecea MicăAlte detalii: Partial
Luni, 10.08.202609:00 – 17:00OtelecAgenti economici: ANIF Kerites 2 | Alte detalii: Extravilan
Luni, 10.08.202609:00 – 17:00BiledAlte detalii: Total
Luni, 10.08.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Barbu Lautaru (p), aleea Nicoresti (p), str. Bujorilor (p), str. Emile Zola (p), str. Martir Petru Hateganu (p) str. Chisodei (p)
Luni, 10.08.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Batrana, Harniciei, Sf. Andrei, Maslinului
Marți, 11.08.202609:00 – 17:00SânandreiAlte detalii: Str. Tineretului, Islaz
Marți, 11.08.202609:00 – 17:00MuraniAlte detalii: Zona spre Pischia
Marți, 11.08.202609:00 – 17:00CerneteazAlte detalii: Total
Marți, 11.08.202609:00 – 17:00LugojAlte detalii: Str. Plopilor (parțial), Str. Liviu Rebreanu (parțial)
Marți, 11.08.202609:00 – 17:00IohanisfeldAgenti economici: Partial
Marți, 11.08.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Cozia (p), str. Cosminului (p), str. Aron Pumnul (p), str. Memorandului (p), Piata Vasile Adamachi (p)
Marți, 11.08.202609:00 – 17:00ȘagAlte detalii: Str. XXX , nr. 26
Marți, 11.08.202609:00 – 17:00VariașAlte detalii: Partial
Marți, 11.08.202609:00 – 16:00JupâneștiAgenti economici: Total
Miercuri, 12.08.202609:00 – 17:00IohanisfeldAgenti economici: SC Prodgrau | Alte detalii: Total
Miercuri, 12.08.202609:00 – 17:00NădragAlte detalii: Str Padeș
Miercuri, 12.08.202609:00 – 17:00SăcălazAlte detalii: Zona Ovest Imobiliare, str. a I – a, a II – a, a III -a
Miercuri, 12.08.202609:00 – 17:00SatchinezAlte detalii: str. Narciselor, nr. 20
Miercuri, 12.08.202609:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: str. Hebe , str. Iris, intr. Muntilor, intr. Raului, Aleea Sagetii (p), Aleea martir Cruceru Gheorghe (p), B-dul Liviu Rebreanu (p)
Miercuri, 12.08.202609:00 – 16:00ZoraniAgenti economici: Total
Miercuri, 12.08.202609:00 – 17:00HerendeștiAlte detalii: Partial
Miercuri, 12.08.202609:00 – 17:00Sânnicolau MareNr str.Comlosului , Stadionului ,Axente Sever, Grivita , Constantin Brancoveanu ,Avram Iancu , Kogalniceanu ,Granicerilor , Comorii , Romilor ,Abatorului , Noua
Miercuri, 12.08.202609:00 – 17:00GiarmataAlte detalii: Str. Industriilor
Joi, 13.08.202609:00 – 17:00VariașAlte detalii: Partial
Joi, 13.08.202609:00 – 17:00DiniașAlte detalii: Zona intrare in Dinias din spre Peciu Nou
Joi, 13.08.202609:00 – 17:00Giarmata ViiNr Str. Macilor, Calea Timisoarei, Sanzaenelor, Paduricii, Catinei, Fragilor, Afinelor, Muruluii, Coacazelor, Daliei, Ardeal, Banat, Muzei, Naturii, Vega Verde, , Alte detalii: str. Teilor (p), str. Platanilor (p), str. Infratirii (p), str. Islaz (p), str. Uberland (p), str. Virelelor (p), Str. Lotus (p)
Joi, 13.08.202609:00 – 17:00Bencecu de SusAlte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus dinspre Pischia si partea stanga si zona centrala
Joi, 13.08.202609:00 – 17:00DumbrăvițaNr  Str. B-dul Ghioceilor, Narciselor, Bujorilor, Iris, Zorelelor, Macilor, Berzei, Pescarusului, Zona cartier Vile , Țurcaș Vasile
Joi, 13.08.202609:00 – 17:00SăcălazAlte detalii: str. Principala, nr. 5A
Joi, 13.08.202609:00 – 17:00NădragAlte detalii: Str Școlii
Joi, 13.08.202609:00 – 17:00LenauheimAlte detalii: Partial
Vineri, 14.08.202609:00 – 17:00FibișAlte detalii: nr. 65B
Vineri, 14.08.202609:00 – 17:00Sânnicolau MareNr Abatorului , Noua,Avram Iancu , Tiberiu Brediceanu , Belsugului , Cuza Voda ,Traian Vuia , 16 Decembrie 1989 , T.Bucurescu , Vanatorului , Drumul Neraului, , Nr str.Braila ,str.Caransebes,str.Subici,str.Cluj ,str.Dej,str.Crisan ,str.T.Brediceanu ,str.Crisan ,str.Creanga ,str.Libertatii,str.Oituz,str.Marasesti,str.Oravita,str.Alba Iulia ,str.Deva
Vineri, 14.08.202609:00 – 16:00Sânnicolau MareNr str.Nufarului ,str.Comlosului , Stadionului ,Axente Sever, Grivita , Constantin Brancoveanu ,Avram Iancu , Kogalniceanu ,Granicerilor , Comorii , Romilor
Vineri, 14.08.202609:00 – 16:00NemeșeștiAlte detalii: Total
Vineri, 14.08.202609:00 – 17:00NădragAlte detalii: Str. Cornet, Str. Liniștii, Str. Nucilor, Str. Bradului
Vineri, 14.08.202609:00 – 17:00HerendeștiAlte detalii: Partial
Vineri, 14.08.202609:00 – 17:00Giarmata ViiAlte detalii: str. Viorelelor, str. Parcului, str. Infratirea (p)
Vineri, 14.08.202609:00 – 17:00GirocAlte detalii: Str. Gospodarilor

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