Se oprește curentul, săptămâna viitoare, la Timișoara și în județ. Programul complet al întreruperilor

|Ziua / Data
|Orar
|Localitatea
|Strada
|Luni, 10.08.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: str.Universului, Frasinului
|Luni, 10.08.2026
|09:00 – 17:00
|Diniaș
|Alte detalii: Partial, fost CAP
|Luni, 10.08.2026
|09:00 – 17:00
|Herendești
|Agenti economici: Partial
|Luni, 10.08.2026
|09:00 – 17:00
|Cenad
|Agenti economici: Vama Cenad , Ferma Pintea Cenad
|Luni, 10.08.2026
|09:00 – 17:00
|Iecea Mică
|Alte detalii: Partial
|Luni, 10.08.2026
|09:00 – 17:00
|Otelec
|Agenti economici: ANIF Kerites 2 | Alte detalii: Extravilan
|Luni, 10.08.2026
|09:00 – 17:00
|Biled
|Alte detalii: Total
|Luni, 10.08.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Barbu Lautaru (p), aleea Nicoresti (p), str. Bujorilor (p), str. Emile Zola (p), str. Martir Petru Hateganu (p) str. Chisodei (p)
|Luni, 10.08.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Batrana, Harniciei, Sf. Andrei, Maslinului
|Marți, 11.08.2026
|09:00 – 17:00
|Sânandrei
|Alte detalii: Str. Tineretului, Islaz
|Marți, 11.08.2026
|09:00 – 17:00
|Murani
|Alte detalii: Zona spre Pischia
|Marți, 11.08.2026
|09:00 – 17:00
|Cerneteaz
|Alte detalii: Total
|Marți, 11.08.2026
|09:00 – 17:00
|Lugoj
|Alte detalii: Str. Plopilor (parțial), Str. Liviu Rebreanu (parțial)
|Marți, 11.08.2026
|09:00 – 17:00
|Iohanisfeld
|Agenti economici: Partial
|Marți, 11.08.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Cozia (p), str. Cosminului (p), str. Aron Pumnul (p), str. Memorandului (p), Piata Vasile Adamachi (p)
|Marți, 11.08.2026
|09:00 – 17:00
|Șag
|Alte detalii: Str. XXX , nr. 26
|Marți, 11.08.2026
|09:00 – 17:00
|Variaș
|Alte detalii: Partial
|Marți, 11.08.2026
|09:00 – 16:00
|Jupânești
|Agenti economici: Total
|Miercuri, 12.08.2026
|09:00 – 17:00
|Iohanisfeld
|Agenti economici: SC Prodgrau | Alte detalii: Total
|Miercuri, 12.08.2026
|09:00 – 17:00
|Nădrag
|Alte detalii: Str Padeș
|Miercuri, 12.08.2026
|09:00 – 17:00
|Săcălaz
|Alte detalii: Zona Ovest Imobiliare, str. a I – a, a II – a, a III -a
|Miercuri, 12.08.2026
|09:00 – 17:00
|Satchinez
|Alte detalii: str. Narciselor, nr. 20
|Miercuri, 12.08.2026
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: str. Hebe , str. Iris, intr. Muntilor, intr. Raului, Aleea Sagetii (p), Aleea martir Cruceru Gheorghe (p), B-dul Liviu Rebreanu (p)
|Miercuri, 12.08.2026
|09:00 – 16:00
|Zorani
|Agenti economici: Total
|Miercuri, 12.08.2026
|09:00 – 17:00
|Herendești
|Alte detalii: Partial
|Miercuri, 12.08.2026
|09:00 – 17:00
|Sânnicolau Mare
|Nr str.Comlosului , Stadionului ,Axente Sever, Grivita , Constantin Brancoveanu ,Avram Iancu , Kogalniceanu ,Granicerilor , Comorii , Romilor ,Abatorului , Noua
|Miercuri, 12.08.2026
|09:00 – 17:00
|Giarmata
|Alte detalii: Str. Industriilor
|Joi, 13.08.2026
|09:00 – 17:00
|Variaș
|Alte detalii: Partial
|Joi, 13.08.2026
|09:00 – 17:00
|Diniaș
|Alte detalii: Zona intrare in Dinias din spre Peciu Nou
|Joi, 13.08.2026
|09:00 – 17:00
|Giarmata Vii
|Nr Str. Macilor, Calea Timisoarei, Sanzaenelor, Paduricii, Catinei, Fragilor, Afinelor, Muruluii, Coacazelor, Daliei, Ardeal, Banat, Muzei, Naturii, Vega Verde, , Alte detalii: str. Teilor (p), str. Platanilor (p), str. Infratirii (p), str. Islaz (p), str. Uberland (p), str. Virelelor (p), Str. Lotus (p)
|Joi, 13.08.2026
|09:00 – 17:00
|Bencecu de Sus
|Alte detalii: Zona intrare in Bencecu de Sus dinspre Pischia si partea stanga si zona centrala
|Joi, 13.08.2026
|09:00 – 17:00
|Dumbrăvița
|Nr Str. B-dul Ghioceilor, Narciselor, Bujorilor, Iris, Zorelelor, Macilor, Berzei, Pescarusului, Zona cartier Vile , Țurcaș Vasile
|Joi, 13.08.2026
|09:00 – 17:00
|Săcălaz
|Alte detalii: str. Principala, nr. 5A
|Joi, 13.08.2026
|09:00 – 17:00
|Nădrag
|Alte detalii: Str Școlii
|Joi, 13.08.2026
|09:00 – 17:00
|Lenauheim
|Alte detalii: Partial
|Vineri, 14.08.2026
|09:00 – 17:00
|Fibiș
|Alte detalii: nr. 65B
|Vineri, 14.08.2026
|09:00 – 17:00
|Sânnicolau Mare
|Nr Abatorului , Noua,Avram Iancu , Tiberiu Brediceanu , Belsugului , Cuza Voda ,Traian Vuia , 16 Decembrie 1989 , T.Bucurescu , Vanatorului , Drumul Neraului, , Nr str.Braila ,str.Caransebes,str.Subici,str.Cluj ,str.Dej,str.Crisan ,str.T.Brediceanu ,str.Crisan ,str.Creanga ,str.Libertatii,str.Oituz,str.Marasesti,str.Oravita,str.Alba Iulia ,str.Deva
|Vineri, 14.08.2026
|09:00 – 16:00
|Sânnicolau Mare
|Nr str.Nufarului ,str.Comlosului , Stadionului ,Axente Sever, Grivita , Constantin Brancoveanu ,Avram Iancu , Kogalniceanu ,Granicerilor , Comorii , Romilor
|Vineri, 14.08.2026
|09:00 – 16:00
|Nemeșești
|Alte detalii: Total
|Vineri, 14.08.2026
|09:00 – 17:00
|Nădrag
|Alte detalii: Str. Cornet, Str. Liniștii, Str. Nucilor, Str. Bradului
|Vineri, 14.08.2026
|09:00 – 17:00
|Herendești
|Alte detalii: Partial
|Vineri, 14.08.2026
|09:00 – 17:00
|Giarmata Vii
|Alte detalii: str. Viorelelor, str. Parcului, str. Infratirea (p)
|Vineri, 14.08.2026
|09:00 – 17:00
|Giroc
|Alte detalii: Str. Gospodarilor