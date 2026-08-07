Lucrările de pe Bega Superioară au ajuns la 88%. Peste 1.800 de locuitori vor beneficia de protecție împotriva inundațiilor

Lucrările de pe Bega Superioară au ajuns la 88%. Investiția realizată de Administrația Bazinală de Apă Banat (ABA Banat) urmărește creșterea nivelului de protecție pentru peste 1.800 de locuitori din Colonia Fabricii, Tomești, Românești, Fărășești și zona de agrement Valea lui Liman.

Proiectul, în valoare totală de 27,8 milioane de lei, cu TVA, este finanțat de la bugetul de stat și include o serie de lucrări menite să consolideze infrastructura de apărare împotriva inundațiilor.

Printre acestea se numără recalibrarea albiei pe o lungime de 11,565 kilometri, consolidări longitudinale de mal din gabioane pe 2,75 kilometri, 75 de lucrări de consolidare transversală, realizarea a patru praguri și a unui podeț dalat.

În prezent, la Fărășești continuă lucrările de consolidare a malurilor cu zidărie de piatră. Din cei 265 de metri prevăzuți pe acest sector, au fost realizați până acum 222 de metri.

În etapa următoare sunt programate lucrările pentru realizarea celor patru praguri, consolidarea malului stâng cu anrocamente și lucrările de regularizare a afluenților.

”Prin această investiție este consolidată infrastructura de apărare împotriva inundațiilor, pentru reducerea vulnerabilității comunităților de pe sectorul Curtea – Valea lui Liman în fața viiturilor”, transmite ABA Banat.

Lucrările sunt programate să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026.