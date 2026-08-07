80.000 de metri cubi de apă pe zi, în iulie. Aquatim a făcut față consumului record din Timișoara și împrejurimi

Temperaturile extreme și seceta prelungită din această vară au dus la un consum foarte mare de apă în Timișoara și localitățile din zona metropolitană alimentate de Aquatim.

În luna iulie 2026, Aquatim a distribuit peste 2,5 milioane de metri cubi de apă potabilă, comparativ cu aproximativ 2 milioane de metri cubi în aceeași perioadă a anului trecut.

În medie, compania a pompat în rețeaua de alimentare a Timișoarei și a localităților limitrofe 80 de mii de metri cubi de apă pe zi, cu aproximativ 15 mii de metri cubi mai mult decât media zilnică din luna iulie 2025.

Dacă apa ar fi transportată cu cisterna spre casele consumatorilor, ar fi nevoie de peste 4.000 de camioane, într-o coloană care s-ar întinde pe o distanță de circa 60 de kilometri.

”Cu toate acestea, situația din acest an este semnificativ mai bună decât în verile precedente.

Deși canicula și seceta pun la încercare sistemele de alimentare cu apă, astfel de perioade arată cât de importante sunt investițiile și experiența din anii anteriori pentru menținerea continuității serviciului.

Modernizarea stațiilor de tratare, realizarea de noi foraje, construirea ori creșterea capacității rezervoarelor, înlocuirea și extinderea rețelelor de distribuție, precum și modernizarea sistemelor de pompare au crescut capacitatea și siguranța sistemelor de alimentare cu apă.

Trebuie precizat că infrastructura poate fi dimensionată și modernizată pentru a răspunde consumului menajer, însă resursele naturale de apă depind de nivelul precipitațiilor și de capacitatea pânzei freatice de a se reface. De aceea, utilizarea responsabilă a apei rămâne esențială, mai ales în perioadele de secetă și temperaturi extreme.

Folosirea apei cu măsură pentru activitățile care nu sunt esențiale contribuie la menținerea unui serviciu continuu și sigur pentru întreaga comunitate”, transmite Aquatim.