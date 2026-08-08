Ultimul weekend din vară se trăiește în Pădurea Verde, la Timișoara. CODRU Festival 2026 – programul complet

CODRU Festival 2026 dezvăluie lineup-ul complet: muzică, artă și natură în ultimul weekend din vară

Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara redevine epicentrul energiei pozitive. CODRU Festival își invită publicul să celebreze sfârșitul verii într-un spațiu unic, unde muzica, natura, arta și spiritul de comunitate fuzionează într-o experiență memorabilă.

Un afiș eclectic pentru toate generațiile

Ediția din acest an reunește pe cele cinci scene artiști de top din țară și de peste hotare, acoperind o diversitate extinsă de genuri muzicale.

Legende internaționale și ritmuri balcanice: Gipsy Kings featuring Tonino Baliardo, S.A.R.S., Ternipe, Damian & Brothers, Balkandreea & The Balkan Sisters.

Rock și Underground: Alternosfera, Subcarpați, Lupii lui Calancea & Surorile Osoianu, HVNDS, E-an-na, Robin and the Backstabbers, DJ Mă-ta.

Urban și New Wave: Oscar, Ian, Rava, IDK, Noua Unspe.

Alte zeci de nume vor completa atmosfera celor trei zile de festival.

Mai mult decât muzică

Dincolo de concerte, participanții de toate vârstele se vor putea bucura de: instalații artistice imersive; activități interactive pentru întreaga familie; zone dedicate sustenabilității și implicării în comunitate; spații expoziționale de artă contemporană.

„CODRU este un festival construit în jurul unei stări. Ne-am dorit un lineup care să spună o poveste, în care să descoperi artiști noi, să cânți alături de nume pe care le iubești de ani de zile și să pleci cu sentimentul că ai trăit ultimele zile de vară exact așa cum trebuia. Abia așteptăm să ne revedem în Pădurea Verde.”— Victor Balaniuc, co-fondator și General Manager CODRU Festival.

Pădurea Verde, transformată prin artă reciclabilă

Această ediție marchează cel mai ambițios proiect artistic de până acum. Timp de câteva luni, studenții Facultății de Arte și Design din Timișoara au colaborat strâns cu artiști și coordonatori pentru a crea instalații spectaculoase. Realizate aproape integral din materiale reciclabile și asamblate manual, aceste lucrări redefinesc spațiul forestier și explorează relația profundă dintre om, transformare și natură.