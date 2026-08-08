O dronă care a pătruns în spațiul aerian al Bulgariei dinspre România a explodat la 100 de metri de graniță

O dronă care a pătruns în spațiul aerian al Bulgariei dinspre România a explodat sâmbătă dimineață, la numai aproximativ 100 de metri de frontieră.

Incidentul s-a produs în apropierea fostului punct de trecere Kardam–Negru Vodă și la circa un kilometru de o stație de comprimare a gazelor de pe traseul gazoductului Transbalcanic. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

Incidentul a fost anunțat de premierul bulgar Rumen Radev după o reuniune a Consiliului de Securitate de la Sofia. Potrivit acestuia, drona a intrat în spațiul aerian bulgar în jurul orei 08:10 și s-a prăbușit într-un lan de floarea-soarelui, unde a explodat. Zona a fost imediat izolată de autorități.

Autoritățile bulgare încearcă să stabilească tipul și proveniența aparatului. Potrivit informațiilor prezentate după ședința de securitate, polițiștii de frontieră români ar fi auzit zgomotul dronei, iar patrula bulgară din zona General Toshevo a auzit ulterior o explozie puternică.

Ministrul bulgar al Apărării, Dimitar Stoyanov, a declarat că explozia și coloana de fum observată după impact sugerează că aparatul transporta o cantitate importantă de explozibil. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat cui aparținea drona și nici care era ținta acesteia.

Incidentul este cu atât mai sensibil cu cât s-a produs în apropierea infrastructurii energetice. Premierul bulgar a indicat că locul exploziei se află la aproximativ un kilometru de stația bulgară de comprimare de pe ruta gazoductului Transbalcanic.

Sofia își consolidase supravegherea spațiului aerian încă din 31 iulie, pe fondul incidentelor recente cu drone din România. Ministrul bulgar al Apărării a precizat că au fost desfășurate suplimentar sisteme antiaeriene, elicoptere Cougar, avioane Su-25 și radare.

Măsurile au venit după ce România a raportat mai multe încălcări ale spațiului său aerian. Ministerul român de Externe anunța la sfârșitul lunii iulie că, în intervalul 24-26 iulie, Armata Română a doborât trei drone care pătrunseseră neautorizat pe teritoriul național, incidente pe care Bucureștiul le-a pus în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

În cazul dronei explodate sâmbătă în Bulgaria, nu există deocamdată o atribuire oficială privind originea aparatului. Autoritățile bulgare continuă investigațiile asupra resturilor recuperate.

(sursa: Mediafax)