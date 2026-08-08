Acord de cooperare între Poli Timișoara și ”U” Cluj: cinci jucători ai ”Șepcilor roșii” vor putea evolua la alb-violeți

Universitatea Cluj-Napoca și Politehnica Timișoara au semnat un acord de cooperare.

Federația Română de Fotbal a aprobat, în această vară, Regulamentul de Cooperare a Cluburilor (detalii, aici), stabilind cadrul juridic, condițiile de încheiere și funcționare a acordurilor de parteneriat sportiv între cluburile din SuperLigă și cele din Liga 2.

Astfel, cinci jucători de la clubul ”Șepcilor roșii” vor putea evolua, în acest sezon, cu dublă legitimare, și la gruparea alb-violetă.

“O regulă pentru dezvoltarea sportului! Două orașe importante. Două cluburi de tradiție. Două cluburi cu profil studențesc. Un singur obiectiv: binele și dezvoltarea sportivilor ! Astăzi, „U” Cluj, în calitate de club principal, și Poli Timișoara, club secundar, au semnat protocolul de cooperare pentru sezonul 2026-2027, în conformitate cu regulamentul FRF privind jucătorii născuți începând cu anul 2004! Este un pas important pentru dezvoltarea tinerilor jucători, pentru crearea unor oportunități reale de progres și pentru construirea unei colaborări bazate pe încredere și respect. Împreună pentru sportivi. Împreună pentru performanță. Împreună pentru viitor! Îi mulțumesc domnului președinte Radu Constantea și clubului Universitatea Cluj, pentru buna cooperare și pentru deschiderea de care au dat dovadă!”, a transmis directorul general al Politehnicii Timișoara, Dinu Bara, pe site-ul oficial al clubului alb-violet.