Ultima oră: Cod portocaliu de fenomene meteo severe în județul Timiș

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Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Ultima oră: Cod portocaliu de fenomene meteo severe în județul Timiș

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Banat” a transmis, în urmă cu puțin timp, o alertă Cod portocaliu de fenomene meteo severe în județul Timiș, cu efect imediat.

Într-o primă fază, sunt vizate zonele Variaș, Satchinez și Orțișoara.

Potrivit Serviciului Regional de Prognoză a Vremii Timișoara, vor fi averse torențiale care vor acumula 25… 40 l/mp, descărcări electrice și grindină de dimensiuni medii – 2…4 cm.

Totodată, sunt vizate și comunele Vinga și Secusigiu, din județul Arad.

Atenționarea meteo este valabilă până la ora 19.00.

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