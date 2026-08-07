Medalie de aur pentru un elev al Colegiului Național ”C.D. Loga” la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială

David Georgescu, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național ”C.D. Loga” din Timișoara, a obținut medalia de aur la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, competiție desfășurată în perioada 2-8 august în Kazahstan.

David a reprezentat România la această olimpiadă, alături de alți șapte elevi din țară, lotul fiind pregătit, printr-un program intensiv, la Universitatea de Vest din Timișoara.

Echipa României a încheiat cu rezultate remarcabile participarea la cea mai importantă competiție internațională dedicată inteligenței artificiale pentru elevi.

Cei opt elevi care au reprezentat România au obținut trei medalii de aur, două medalii de argint și trei medalii de bronz:

– David Georgescu (Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” din Timişoara) – medalie de aur

– Alexandru Thury-Burileanu (Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța) – medalie de aur

– Roland Petrean (Colegiul Național „Silvania” din Zalău) – medalie de aur

– Mihnea-Teodor Stoica (Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București) – medalie de argint

– Darius-Adrian Dobre (Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea) – medalie de argint

– Iulian Nistor (Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca) – medalie de bronz

– Daniel-Antoniu Bence-Muk (Colegiul Național „George Barițiu” din Cluj-Napoca) – medalie de bronz

– Matei-Tudor Pop (Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca) – medalie de bronz.

Participarea României la IOAI 2026 reprezintă rezultatul unui amplu parcurs competițional, organizat și susținut de Ministerul Educației și Cercetării, alături de partenerii săi, Uniunea Profesorilor de Informatică din România (UPIR) și Hubul Român de Inteligență Artificială (HRIA).

Un rol central în pregătirea și reprezentarea României la IOAI 2026 l-au avut coordonatorii principali ai celor două echipe reprezentative, Robert Mihai Colca, doctorand la Universitatea de Vest din Timișoara, și Mihai Nan, cadru didactic la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.

Delegația României a fost însoțită, în calitate de observatori, de Antonio Bărbălău, reprezentant Bitdefender, și Alexandru Costin Deonise, absolvent de master al Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, care au participat la activitățile asociate competiției.

Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, aflată la cea de-a treia ediție, a fost organizată, în acest an, sub patronajul UNESCO și a reunit circa 500 de elevi din învățământul liceal, împărțiți pe echipe, din peste 100 de țări.