Spitalele din România primesc noi fonduri prin PNRR. Unde merg cele mai mari sume

Ministerul Sănătății a anunțat că, în perioada 3 – 7 august, au fost efectuate plăți de peste 174,4 milioane de lei pentru proiecte de modernizare a sistemului sanitar. În paralel, instituția a semnat 49 de acte adiționale pentru continuarea unor investiții finanțate prin PNRR.

Potrivit datelor publicate de Ministerul Sănătății pe platforma Facebook, fondurile au fost direcționate către spitale publice, universități medicale, servicii de ambulanță, autorități locale și cabinete de medicină de familie. Cea mai mare sumă menționată a ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Andrei” Constanța, care a primit peste 88,2 milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii spitalicești.

Alte peste 33,4 milioane de lei au fost alocate Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș.

Digitalizare pentru spitale și servicii de ambulanță

Ministerul a finanțat în această săptămână 13 proiecte de digitalizare. Printre beneficiari se numără Spitalul Municipal Medgidia, cu aproape 2,9 milioane de lei, Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov, cu peste 2,7 milioane de lei, Serviciul de Ambulanță Județean Harghita, cu peste 2,2 milioane de lei, și Institutul de Medicină Legală Cluj, cu mai mult de 1,1 milioane de lei.

Au mai fost finanțate 11 proiecte pentru cabinete de medicină de familie și 12 proiecte pentru unități de asistență medicală ambulatorie.

Investiții și pentru reducerea infecțiilor nosocomiale

În cadrul programelor pentru reducerea riscului de infecții asociate asistenței medicale, două proiecte au primit finanțare. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași a beneficiat de peste 4,8 milioane de lei pentru echipamente și materiale destinate prevenirii infecțiilor nosocomiale.

Au fost finanțate și trei Centre Comunitare Integrate, precum și un proiect pentru terapie intensivă neonatală la Spitalul Clinic CF nr. 2 București.

49 de acte adiționale pentru continuarea proiectelor PNRR

Pe lângă plățile efectuate, Ministerul Sănătății a anunțat semnarea a 49 de acte adiționale pentru continuarea investițiilor prin PNRR.

Printre proiectele vizate se află construirea Centrului Chirurgical Cardiovascular la Târgu Mureș, modernizarea secțiilor de terapie intensivă neonatală în mai multe spitale și dezvoltarea unor proiecte de digitalizare în unități medicale din București, Timișoara, Constanța și Piatra Neamț, potrivit Mediafax.