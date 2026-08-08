Vijelie puternică în Timișoara: 18 copaci doborâți de vânt, 5 au căzut peste mașini

Bilanțul final al vijeliei care a lovit Timișoara, vineri seara, este înfricoșător.

În intervalul orar 18:15 – 23:00, pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara au gestionat 21 misiuni pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice avertizate.

S-a acționat, pe raza municipiului Timișoara, pentru degajarea a 18 copaci doborâți de vântul puternic, dintre care 5 au căzut pe mașini, dar și pe cabluri, într-o altă situație.

În satul Chișoda, pompierii au acționat pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie inundată, precum și pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil.

În sprijin au intervin echipajele Rețele Electrice.

În urma acestor evenimente, nu s-au înregistrat victime, a transmis ISU Timiș.