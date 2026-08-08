Vijelie puternică în Timișoara: 18 copaci doborâți de vânt, 5 au căzut peste mașini

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Vijelie puternică în Timișoara: 18 copaci doborâți de vânt, 5 au căzut peste mașini

Bilanțul final al vijeliei care a lovit Timișoara, vineri seara, este înfricoșător.

În intervalul orar 18:15 – 23:00, pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara au gestionat 21 misiuni pentru înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice avertizate.

S-a acționat, pe raza municipiului Timișoara, pentru degajarea a 18 copaci doborâți de vântul puternic, dintre care 5 au căzut pe mașini, dar și pe cabluri, într-o altă situație.

În satul Chișoda, pompierii au acționat pentru evacuarea apei dintr-o gospodărie inundată, precum și pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil.

În sprijin au intervin echipajele Rețele Electrice.

În urma acestor evenimente, nu s-au înregistrat victime, a transmis ISU Timiș.

CITEȘTE ȘI: Spitalele din România primesc noi fonduri prin PNRR. Unde merg cele mai mari sume

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *