Accident între un autoturism și un autobuz condus de un șofer băut, la Timișoara

Duminică, 30 august, în jurul orei 7:35, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul că pe Bulevardul Take Ionescu ar fi avut loc un eveniment rutier.

Poliţiştii s-au deplasat la fața locului unde au constatat faptul că un bărbat ar fi condus un autoturism, dinspre strada Înfrățirii înspre strada Nicolae Filipescu, iar la un moment dat, ar fi intrat în coliziune laterală cu un autobuz, condus de către un bărbat de 57 de ani. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale.

Bărbatul de 57 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând faptul că acesta se afla sub influența băuturilor alcoolice, respectiv 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, a transmis IPJ Timiș.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.