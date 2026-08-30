Accident extrem de grav la Pădureni

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Accident extrem de grav la Pădureni

Duminică, în jurul orei 18:00, pompierii au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe DN59, pe raza localității Pădureni.

La fața locului s-au deplasat de urgență 9 pompieri cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o autospecială de descarcerare, dar și 3 ambulanțe SAJ.

În accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau 3 adulți.

În urma impactului, o victimă de sex masculin (conducătorul unui autoturism) a rămas încarcerată.

Totodată, în celălalt autoturism se aflau 2 persoane de sex feminin. O victimă a rămas blocată în urma impactului.

După extragerea persoanelor rănite dintre fiarele contorsionate, toate cele 3 au fost transportate la spital, conștiente și cooperante.

CITEȘTE ȘI: Accident între un autoturism și un autobuz condus de un șofer băut, la Timișoara

Sursa foto: ISU Timiș

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *