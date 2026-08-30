Accident extrem de grav la Pădureni

Duminică, în jurul orei 18:00, pompierii au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs pe DN59, pe raza localității Pădureni.

La fața locului s-au deplasat de urgență 9 pompieri cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o autospecială de descarcerare, dar și 3 ambulanțe SAJ.

În accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau 3 adulți.

În urma impactului, o victimă de sex masculin (conducătorul unui autoturism) a rămas încarcerată.

Totodată, în celălalt autoturism se aflau 2 persoane de sex feminin. O victimă a rămas blocată în urma impactului.

După extragerea persoanelor rănite dintre fiarele contorsionate, toate cele 3 au fost transportate la spital, conștiente și cooperante.

Sursa foto: ISU Timiș