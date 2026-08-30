Incendii de vegetație în Hunedoara: peste 22 de hectare au fost cuprinse de flăcări, drum blocat

Peste 22 de hectare de vegetație uscată și fond forestier au fost distruse de incendiile izbucnite sâmbătă în județul Hunedoara.

Cel mai grav focar a mistuit 15 hectare de vegetație, în timp ce un alt incendiu a impus restricționarea traficului pe un drum național.

„Peste 15 hectare de vegetație uscată și fond forestier din zona Rovina, în nordul județului, au fost cuprinse ieri de flăcări. Intervenția echipajelor a fost îngreunată de vânt, temperaturile ridicate și terenul accidentat”, a transmis ISU Hunedoara.

Pentru stingerea flăcărilor au intervenit inițial pompierii din Brad, sprijiniți ulterior de echipaje din Deva, de autoritățile locale din comuna Bucureșci și de reprezentanți ai Ocolului Silvic. Deși incendiul a fost lichidat, zona a fost supravegheată pe parcursul nopții și al dimineții pentru a preveni reaprinderea focului.

Tot sâmbătă, un alt incendiu violent a izbucnit în localitatea Ciopeia, unde au ars peste șapte hectare de teren. Din cauza fumului gros, traficul pe DN66 a fost restricționat temporar pe un sens de mers.

Flăcările au mobilizat salvatorii și în localitățile Călan și Bulzeștii de Sus, unde au ars suprafețe mari de vegetație uscată și mai mulți baloți de fân.

Sursa foto: ISU Hunedoara