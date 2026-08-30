Doi bicicliști participanți la „L’Étape Romania by Tour de France”, loviți de o mașină în București

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
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Doi bicicliști participanți la „L’Étape Romania by Tour de France”, loviți de o mașină în București

Un șofer de 72 de ani a lovit, duminică, doi bicicliști care participau la competiția „L’Étape Romania by Tour de France”, în centrul Capitalei. Unul dintre bicicliști a fost transportat la spital, potrivit Brigăzii Rutiere.

Accidentul s-a produs în jurul orei 11.05, la intersecția străzilor Buzești și Sevastopol.

Potrivit primelor informații, șoferul circula pe Bulevardul Alexandru Ioan Cuza, dinspre strada Dr. Iacob Felix, iar la intersecția cu strada Buzești a acroșat, din cauze care urmează să fie stabilite, doi bicicliști participanți la competiția „L’Étape Romania by Tour de France”.

În urma accidentului, unul dintre bicicliști a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Polițiștii Brigăzii Rutiere fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să evite zona în care se desfășoară evenimentul și să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri aflați în trafic.

(sursa: Mediafax)

Sursa foto: Adevărul.ro

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